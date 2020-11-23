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【島遊情書‧新詩評審觀察】楊佳嫻／旅行的意義

聯合新聞網 / 讀.書.人

主題徵文「島遊情書」為udn 閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）合作歲末特別企劃，邀請大家共感疫後時事，號召旅人、遊子們透過創作短文或新詩方式，分享在臺灣旅行的美好經歷。

本次特邀作家楊佳嫻擔任新詩組初審評審，並請他與我們分享這段審稿過程的觀察與感受。（編按）

文／楊佳嫻

陳綺貞〈旅行的意義〉是跨世代的流行曲，「你累計了許多飛行 你用心挑選紀念品／你蒐集了地圖上每一次的風和日麗」，正是旅行資訊獲取便捷、旅行如家常便飯結尾底下的寫照，當然，這首歌之所以擄獲人心，不單單是畫出慣常旅行者形貌，結尾那句「你離開我，就是旅行的意義」，和盤托出情傷真相。

旅行的意義究竟是什麼呢？特別在今年疫情底下，臺灣位處海隅，封鎖感更為強烈，社群媒體上到處可以看見不能旅行的哀號，人人都張貼去年前年此時在京都在墨爾本在馬達加斯加的燦爛身影。老牌旅行社撐不下去，或改行兼營其他，時有所聞。疫情稍緩後，仍然無法出國，人心較為穩定，反帶動了國內旅遊，本島各景點不用說，離島機票更是熱賣。

　　udn閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館合辦「島遊情書」徵文，在「報復性國內旅遊」脈絡下，叩問「旅行的意義」，讓旅行者以圖文來回味、梳理關於臺灣的旅行記憶。來稿中不乏寫作老手，文字熟練，以對待高規格文學獎的態度來參賽，而由於徵文命題平易近人，更多的是轉動想像力，就想把美好時刻記錄下來的素人寫作者。

就書寫對象來看，綠島、金門、蘭嶼等屢屢現身，本島的濁水溪、鹿港、阿朗壹、紅毛港等地之外，城市遊蹤也是投稿者聚焦點，文化資產如臺北市日星鑄字行、臺南市林百貨等。當然，最可怕的是不少人還搭配了拍攝精美的在地食物照片，色澤鮮麗，香氣彷彿，擾亂評審心神，讓讀稿工作更顯困難。

就書寫角度來看，不少寫作者都知道，寫作並非景點羅列或資料拼貼，而是要讓個人化的觀點能夠浮現，也應當呈露日常細節；於是，寫鹿港的詩裡，「花貓輕跳過幾甲子／青瓦偶爾彈奏」，寫綠島的詩裡，挑出母親、海潮和命運的結，「黑暗中給光明希望／一代人出土了感情」。再者，有些寫作者能夠出入於時間、想像和現實，眼前的地景和漫渺的歷史適當結合，地景多了深度，歷史有了憑依；於是，寫龜山島的詩裡，「你曾是王子，稗史編織了／幾則故事，一片平原的公主／我在航向你的指南」，寫鑄字行的詩裡，則援引畢昇、古騰堡之名後，「無病不可療／我們凝神檢字／纂靈魂的本草綱目」。

　　疫情看似封鎖一切，卻又開啟了他處生機。

　　寫給島嶼的情書，寫給家鄉的明信片，那閉上眼時浮出的色光與溫觸，就是旅行的意義。

楊佳嫻。（圖／楊佳嫻提供）
楊佳嫻。（圖／楊佳嫻提供）

新詩組‧評審簡介

楊佳嫻

1978年生，臺灣高雄人。臺灣大學中文所博士，現任清華大學中文系副教授，臺北詩歌節協同策展人。參與性別運動組織，關注女性、性少數相關議題。著有詩集《屏息的文明》、《你的聲音充滿時間》、《少女維特》、《金烏》，散文集《海風野火花》、《雲和》、《瑪德蓮》、《小火山群》、《貓修羅》，主編與合編有文學選集四部。


疫情 徵文 情書 鹿港 博物館 讀創故事

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