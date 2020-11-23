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【島遊情書‧短文評審觀察】凌性傑／重新認識臺灣，美的悸動

聯合新聞網 / 讀.書.人

主題徵文「島遊情書」為udn 閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）合作歲末特別企劃，邀請大家共感疫後時事，號召旅人、遊子們透過創作短文或新詩方式，分享在臺灣旅行的美好經歷。

本次特邀作家凌性傑擔任短文組初審評審，並請他與我們分享這段審稿過程的觀察與感受。（編按）

文／凌性傑

二〇二〇庚子年，全球面對疫情襲擊，人類遭逢重大的危機。不僅國境難以跨越，連日常生活都受到了巨大的影響，心情更是常常被病與死的幽暗所籠罩。暗中尋光，透過運動與飲食提升免疫力，大概是生活中最好的想望了。

戴著口罩出門的日子，我的心裡有遠方。很多人也許跟我想著同一件事，不知道要等到哪一天，疫情可以解禁，重新開放出國旅遊？無法出國、低度社交的時光，我買了大量旅遊書，點閱無數的旅遊網站，隨手把一些美好的願望記下來。出不了國境，其實島內也有可以舒心的遠方。這一年，應該是國內旅遊重要的轉捩點，大家開始思考如何更深入認識自己生長的這片土地，認識許久沒有親近的高山與海洋。

值此之際，udn閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館共同舉辦的「島遊情書」格外顯得有意義。這項活動除了鼓勵旅遊書寫之外，也讓我們省思「島的多樣面貌」。很榮幸可以參與徵文評審工作，閱讀到這麼大量且精彩的島遊故事，以及故事後面的深情。其中，大多數是臺灣人的在地思考，每一篇文章都是臺灣之美的入口。也有境外來臺人士的作品，他們文字裡的一步一腳印，同樣使我動容。藉著線上閱讀稿件之便，我帶著筆電，在高雄、臺中、臺北、臺東、池上……等地遊走，看著外在景色不斷變換，也看著參賽稿件（與相片）裡的地景。

社群網站上，朋友不定時更新動態，有單車上武嶺的，有登玉山的，還有潛入深海的……。某個連續假期，東臺灣的友人傳訊給我，驚訝地表示都蘭竟然塞車了。這次的參賽文章也有不少熱點，譬如：池上、綠島、澎湖、金門、馬祖，可見慢下來的旅遊步調深受國人喜愛。當然，還是有些作品寫都會區，在尋常巷弄裡發現生活的諸多情趣。我也在這些文章裡發現，有人結伴同行，有人踽踽獨行，有人眷戀山川大地，有人偏愛獨立書店的個性，有人關注人際情誼的連結，有人悠然賞鯨、看金針花。這麼多樣的島嶼面貌，這麼豐富的書寫型態，在在提醒著我，在保持社交距離的前提下，可以多出去走走，為振興臺灣觀光多盡點力。

每一篇進入決選的作品，都讓我再三低迴，因為裡面有真摯的情感，與恰到好處的修飾。他們不是空喊「臺灣好美」、「這趟旅程真是永生難忘」，而是凸顯最細膩的心情與細節，把美麗的、難忘的統統刻在讀者的心裡。我想，他們一定都已經先被自己的文章給感動了。在此，要深深感謝這些創作者不吝分享他們的記憶和感動。也要謝謝這片土地，它給予島民安穩舒適的生活環境，提供現實的依靠，也帶來美的悸動，讓我們心有所依。

凌性傑。（圖／凌性傑提供）
凌性傑。（圖／凌性傑提供）

短文組‧評審簡介

凌性傑，高雄人。中正大學中文所碩士。

曾獲臺灣文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎、中央日報文學獎、梁實秋文學獎、教育部文藝創作獎。著有《男孩路》、《島語》、《海誓》、《自己的看法》、《彷彿若有光》、《陪你讀的書》等。編著有《九歌一〇八年散文選》、《2018臺灣詩選》、《青春散文選》（吳岱穎合編）、《靈魂的領地：國民散文讀本》（楊佳嫻合編）、《人情的流轉：國民小說讀本》（石曉楓合編）、《另一種日常：生活美學讀本》（范宜如合編）等。最新著作為散文集《文學少年遊：蔣勳老師教我的事》。


社交距離 疫情 凌性傑 徵文 讀創故事

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