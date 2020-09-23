udn閱讀網路徵文「滅絕與重生」優勝金榜公布

主辦單位／udn閱讀頻道、聯合報繽紛版、讀創故事

協辦單位／石尚企業、國立自然科學博物館、臺南左鎮化石園區

（以上單位依首字筆畫序）

評審／李世緯、丁名慶

本次主題徵文「滅絕與重生」與石尚企業、國立自然科學博物館、臺南左鎮化石園區聯袂合作，邀請大家分享讓你著迷不已的古生物，或你與它們的魅力故事！這次古生物短篇徵文獲得相當多網友熱烈迴響，徵稿期間收到大量化石迷、恐龍迷們的投稿，有的是初見時的悸動，有的是與家人間羈絆，甚至有的是介紹至今仍存活的活化石，稿量豐富且趣味十足。

經兩位評審李世緯、丁名慶多日審核，與閱讀徵文小組共同決議下，最終選出9位網友作品獲選，除獲獎金、參加獎U利點數50點及精美小禮組之外，作品集結成冊將上架於「讀創故事／原創」，與金榜同時公布第一篇入選作品「【滅絕與重生‧徵文佳作】鄒惠蓉／來自醫院的恐龍」已於udn閱讀頻道內率先刊登，更多作品將會陸續在此釋出，敬請期待。另外，歷年徵文獲選作品 均已同步收錄其中，歡迎前往「讀創故事」為努力創寫好故事的作家們加油打氣！

本次獲選作品：

溫暮／奶奶的琥珀手鍊，故事會一直流傳下去

許瑋／在遇見，以鱟

秀子／古老的藍血居民

●前三名入選作每篇將獲得稿酬2,000元（含稅）及精美小禮組一份（內含石尚企業提供「火焰菊石化石」、國立自然科學博物館特展門票兩張、讀書吧帆布袋各一枚）。

鄒惠蓉／來自醫院的恐龍

乳拓奇／鐵盒裡的秘密

蔚藍／銀杏

黃宜淩／我變成你的粉絲囉！

唐納／凡走過，必留足跡

呂鴻瑋／那座山，是我與化石相遇的起點

●以上入選作每篇將獲得稿酬2,000元（含稅）及精美小禮組一份（內含臺南左鎮化石館門票兩張、國立自然科學博物館文創商品乙份，以及讀書吧帆布袋各一枚）。

⭐主題「島遊情書」徵文倒數計時 現正熱烈邀稿中！

「島遊情書」的主題徵文活動截止至10/5（一），歡迎大家網友們共感疫後時事，透過短文與詩的創作，分享屬於自己的臺灣旅遊故事，投稿拿稿酬和禮包外，你的創作還有機會在臺史博特展「離人‧離島」登場唷！

☞我要投稿，立即瞭解更多