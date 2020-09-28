【滅絕與重生‧徵文佳作】呂鴻瑋／那座山，是我與化石相遇的起點

文／呂鴻瑋

軌道上的列車廣播響起、逐漸從高速的世界冷卻下來，告訴你終點「左營站」快到了。窗外的景色，忽然轉化成外星世界般的無數高塔以及銀色油槽。即將進站前，一座猶如俯臥巨龜的山映入眼簾──它的名字叫做半屏山。

國小的我，不知為何開始對化石產生濃厚的興趣。從書本上得知半屏山有化石後，就吵著要家人帶我過去。記得那天，可能是因為新手運，我竟然就撿回了一顆完整的扇貝化石。也因為那次的經歷，我開始與化石有了緣分。

我在半屏山採集化石的時間不長，因為此處雖然有過去炸山時期的露天道路可以尋找標本，但因為後續被規劃成自然公園的關係，無法再繼續採集。另外，也因為自己開始有了遠距離移動的能力，得以到外縣市尋找其他種類的化石，我造訪此地的時間，開始越來越少。

後來我來到半屏山的目的，逐漸轉變為單純的爬山健行。某次，我探訪半屏山北峰碉堡群，在坑道內部、尚未塗上水泥的裸露石灰岩壁上，看到嶙峋的岩紋間，嵌著一顆美麗的貝模鑄化石。我突然想起，過去當我閱讀化石圖鑑時，自己很羨慕炸山時代的採集者們，可以在裸露的岩塊上，直接找到許多珍稀的化石。如今這座山，已經逐漸綠化，面貌和開礦時期大不相同了。

回程已是夕陽西下，我行走在山頂的稜線道路上，遙望著遠方的城市。某段時期的我曾覺得，炸山是一件高汙染、破壞生態的惡行，高雄市內這幾座石灰岩山丘，都經歷過這樣慘重的浩劫。這真是個不光彩的過去。

但，換個角度想，又何嘗不是這些開礦的機會，讓這些沉睡百萬年的化石，得以重見天日呢？而這些化石，是透過多少有名、無名的學者與收藏者們，在野外不畏寒暑、流著汗水，整理與鑑定出來的呢？

如今我的收藏櫃上已經有了不少自己採集的礦物化石，其中也有些是透過與其他藏家交流、購買而來的標本。當然，自己人生第一塊採集到的化石，絕對是放在最顯眼的位置。他提醒我，記得自己的起點在哪裡；更要記住，對於每一個礦石標本，都要能看見它的珍貴，極其呵護才是。