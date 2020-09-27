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【滅絕與重生‧徵文佳作】唐納／凡走過，必留足跡

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

文／唐納

「以你站的地方為中心，環顧四週，請你重建當時恐龍漫步的場景？」米德教授這麼問。

「當時，應該有一隻母恐龍，帶著小恐龍，沿著沼澤的邊緣去覓食......。」我小心翼翼地回答，深怕引起同學的訕笑，因為我不是本科，又是班上唯一東方面孔的學生。

回想那時站在空蕩蕩的荒漠之中，啟動腦中的時光機，快速穿越時空，回到恐龍橫行的遠古時代......於是那對恐龍母子踏著緩步，一步一腳印地烙在軟泥上的景象呈現了。

二十幾年前我負笈到科羅拉多高原邊緣的一間大學，修了一門「有脊古生物學」，米德教授安排一次為期五天的野外觀察課，特別走訪位於印地安人保留區一處管制區，實地觀察恐龍足印，很難想像在那樣荒漠的地方竟然有恐龍的足跡，也很好奇早期印地安人怎麼看待這些無從想像的動物足跡？

野外觀察精彩的地方，就是每位學生都要上場，重建當時你認為的場景，並說出你所持的理由為何？想像力當然是關鍵，不用想像力，你很難用有限的地質常識去建構一場曾經存在的場景。令人驚喜的是當時恐龍不經意的一腳步，經過千萬年後，你與它留下的足跡重逢了，特別是恐龍漫步的時代，臺灣島還沒冒出來呢。

野外觀察課的尾聲，米德教授帶我們到猶他州的恐龍博物館朝聖，望著被削成一半的山壁盡是七橫八豎的恐龍殘骸化石，真教人目瞪口呆，嘆為觀止。一群恐龍在覓食的過程中突然遭逢災難性的大洪水，導致這群恐龍被突如其來的洪水沖走，因快速沉積的過程，被完整地保存在岩層裡。

拜電影侏儸紀公園的熱銷，重拾人類與恐龍的連結，只不過現在的人類苦於溫室效應氣候變遷帶來生活上的不適，可曾想過遠古時代地氣候變化更劇烈，造成恐龍大滅絕的原因竟是隕石撞擊地球造成的，不過生命總會重新找到出口，躲過大絕滅死劫的恐龍後裔們就是「滅絕與重生」最好的說明。

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恐龍 氣候變遷 溫室效應 隕石

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