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獨家／台灣高鐵財改五年多 政府獲利破千億

【滅絕與重生‧徵文佳作】黃宜淩／我變成你的粉絲囉！

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

文／黃宜淩

我小時候相當害怕恐龍。對這些張嘴成黑洞，欲把萬物都塞入尖牙大口，骨頭也不吐一根的猙獰生物，著實厭惡。透過電影，那一頭頭恐龍，比磨砂紙還粗糙的皮膚更是清晰可見，想著我的手在那上面輕輕一摸，坑坑巴巴的觸感一點也不覺得可愛，只想推開。

二十多年前，父親帶當時才幼兒園大班的我去香港找親戚玩，他們熱心招待我們到海洋公園，這原本能愉快的一天，幾乎可以說就是被一頭暴龍摧毀的！徒步走過一條兩旁有著大樹的道路，忽然一頭比我父親巨大好幾倍的暴龍從叢林中探頭怒吼，舉起一雙短手，讓銳利的指甲在眼前充滿威脅感的晃來晃去，混濁的雙眼往下盯，牙齒上掛著一件被撕爛、沾滿鮮血的破衣，不時還低下頭，想將破衣甩在你臉上，那種快被吞下咬碎的壓力，讓我崩潰尖叫，狂拉著父親說：「快走！快走！哇───」父親和親戚們在一旁大笑，直說假的，我怒喊：「別騙人！快被吃了！」走到完全聽不見吼聲，我才慢慢放開父親的手，拉回飛出的魂，看著父親笑開懷的面容，氣憤滾下顆顆委屈極了的淚珠：「我再也不要來這裡了！」 　　

到如今，二十年後，睡美人的詛咒被解開般，我破除了厭惡恐龍的魔咒。這來自於日本的童書繪本作家宮西達也創作的霸王龍，一系列的霸王龍故事，讓印象中殘暴的恐龍，變成百分百的溫暖生物，並像公主睜眼愛上帥氣王子，我也喜歡上了恐龍。 　　

自此開始，我看《侏儸紀世界》，會想像自己伸出手，在迅猛龍前一停，便將其馴服的成就感；看《馴龍高手》時，認真思考自己適合養哪一種恐龍？除此，也參加關於恐龍的展覽，甚至長得很像恐龍的巨獸哥吉拉、寶可夢的班吉拉斯，都是我所喜愛的角色。原本在我內心已近崩塌的恐龍，竟於歲月間，精心設下如此計謀，讓我毫無防備的陷入，又不捨逃脫，誰說恐龍頭腦簡單、四肢發達？我看是心計頗深。 　　

回想當年摧毀我一天的暴龍，竟感到有些懷念，如能再相見，相信暴龍聽聞我的轉變，會笑得流眼淚：「那個當初害怕到不行的小孩，竟然變成我的粉絲？真是不可思議。」

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