【滅絕與重生‧徵文佳作】乳拓奇／鐵盒裡的秘密

文／乳拓奇

最近每到睡覺時間，兒子阿淳總會纏著我說故事給他聽。

這天回到臺南老家，沒了平常阿淳最愛聽的童話故事書，他只好在我以前的書架與抽屜裡尋寶。沒想到真讓阿淳翻找出一個生鏽的糖果鐵盒，裡面裝著幾塊不起眼的小碎片，卻承載著一段屬於我童年的美好記憶。

記得那時我應該小學三年級左右，有天我們幾個小屁孩一如往常地在中山公園，也就是現在臺南公園的大池塘邊打撈嬉戲。我卻意外在淺灘水窪裡，發現了一個蠻大的螺狀貝殼，我興奮地吹噓著自己曾在兒童百科上看到的古生物資訊，彷彿自己成為活化石的首位發現者。

可到了回家時間，來接我們的舅舅看到我抱著那顆髒兮兮的貝殼，也不管我的苦苦哀求，隨口敷衍了幾句，就毫不猶豫地把我的「巨大發現」丟回池塘裡。這讓我難過了好一陣子，後來聽說有個大學讀生物系的鄰居大哥，便趁著他過年回家，想要透過大哥來驗證自己曾經的發現。

鄰居大哥人真的很好，或許是不想破壞幼小心靈的美好幻想，不但沒有反駁我，後來甚至抽空帶我到臺南縣的某條溪邊，進行一場真正的化石挖掘大作戰！

記得那天下午我們沿著溪邊翻找尋覓，大哥特別交代要找黝黑發亮的片狀石頭，就有很大機會是遠古時期的魚類牙齒化石。大哥怕我無聊，邊找石頭還邊跟我講著屬於臺灣的化石故事。冰河時期的臺灣和大陸連在一塊，我們身處的這個位置，甚至在日本時代發現過長毛象的化石。

那天瞎忙了整個下午，雖然只找到幾塊疑似鯊魚牙齒化石的黝黑碎片，但我如獲至寶，大哥跟我說的故事，也滿足了兒時對於遠古世界的奇思妙想。直到現在，那幾塊黝黑的小碎片，還被我留存在那早已生鏽的糖果鐵盒裡。

我將碎片拿出來用消毒酒精擦拭後，它們露出原本黝黑晶亮的色澤，兒子阿淳興奮地問我：「這是恐龍的化石嗎？」我故作神祕地笑了笑，腦袋快速整理著童年記憶，準備跟阿淳說個杜撰出來的奇幻冒險故事。