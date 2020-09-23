【滅絕與重生‧徵文佳作】鄒惠蓉／來自醫院的恐龍

文／鄒惠蓉

女兒為喜歡恐龍的四歲外孫買了恐龍小百科，為了想要瞭解這本圖文並茂的童書，好奇心大爆發還不會認字的孫子，總是拿著書纏著我：「阿嬤，這裡寫什麼？這是什麼意思？」認真程度好像在讀書，而且把每一隻恐龍的食性、生存年代、體重，記得滾瓜爛熟，逢人就介紹自己是雜食性。

含飴弄孫的愉悅時光，因孫子罹患急性淋巴白血病而中斷，聽到電話我全身顫抖，如晴天霹靂，怎麼好好一個健康活潑的孩子會忽然生重病，還是桃園奶奶看他手腳常常瘀青不放心，帶去驗血檢查，就緊急送進臺大兒童醫院。

初期兩耳失去聽力，嚇得全家如熱鍋上螞蟻，驚慌失措的女兒如迷航在大海，找不到岸邊，日夜以淚洗面，還好女婿鎮定安排，按照醫生指示，辦理各項檢查，住院治療快一年了，現在每周回醫院打針，原來剃光的頭髮，已慢慢回到頭上。

化療的不舒服，孫子情緒時好時壞，雖然不改頑皮個性，但因裝置人工血管，不能夠做激烈運動，吃的東西更是要特別留意，嘴巴藥水漱口，屁股黏膜泡藥緩和，又吐又拉、發燒、食不下嚥成常態，女兒辭去做工作專心照顧。

那天孫子把大大小小各種造型恐龍玩具擺滿客廳，天真驕傲地說：「住院有很乖去運動，得到換禮物貼紙，我全部都換成恐龍……」，他一隻一隻對照著恐龍小百科，趣味盎然地介紹恐龍的名字。

我熱淚盈眶，恐龍已滅絕，能重生在動物園，讓喜愛恐龍的孫子看到兒開心嗎？漫長的治療之路，孫子不知還要受苦多久？修佛的學習路，講經說法的師父不斷提點，苦海無邊，早逝的親人，離開混塵濁世，早早去極樂世界修行是福氣，與我們緣分已盡，應該祝福，不是牽掛強求。

孫子：「阿嬤，我夢到暴龍張開尖尖的牙齒要咬我，腕龍就用長長的脖子把暴龍撞走，我變身成翼龍，快速逃走；但願孫子夢能成真，會有一隻和他投緣的龍，趕走孫子身上的癌細胞，讓他長大成人。

我彷彿看到一隻恐龍陪著我疼愛的孫子在玩耍，無助的我把希望寄託在不曾看過的滅絕生物上，恐龍玩具讓孫子陶醉其中，彷彿聽過有夢想就不會死，是真的嗎？