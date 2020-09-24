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【島遊情書‧詩示範作】李進文／我是一個會動來動去的島

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

後疫臺灣旅遊潮興起，無法出境的我們也因此察覺不少島嶼故事、重拾遺忘的故鄉記憶。歡迎愛創作的朋友們踴躍參與徵文，投稿你的情書！

（詳細投稿資訊：【udn閱讀‧讀創徵文】島遊情書

udn閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館（簡稱：臺史博）共同舉辦的徵文活動主題：島遊情書，相信不少讀者作家正在努力琢磨及構思，該如何下筆創作？閱讀頻道特別邀請廣獲各大文學獎並出版多本詩集的聯副駐站作家，李進文，以震盪時代解讀島嶼的「動」態創寫詩作、觸動讀者，也希望能給準備投稿的你多一點創作靈感。

文／李進文

新月靜泊，彷彿給人以夢，

而白海豚動來動去，不乖。

不乖是特有種，土生土長，

用自己的定義去創作自己。


他國的戰艦，經過我的海域，

砲彈露肩，歷史卻口罩遮面；

水雷又跑出來發言，人模

人樣地威脅，壞到叫人心動。


芒刺在背，當然會動來動去，

硬要往我身體登陸，不是愛。

愛是什麼？愛是不隨便動我，

除非我自己感動。


板塊邊緣，每天我會動一下，

被排擠時，任誰都會地震

婆娑之洋被我動得頭暈，為了

提醒世界我在這裡，在地圖裡。


⭐主題「島遊情書」徵文倒數計時 現正熱烈邀稿中！

「島遊情書」的主題徵文活動截止至10/5（一），歡迎大家網友們共感疫後時事，透過短文與詩的創作，分享屬於自己的臺灣旅遊故事，投稿拿稿酬和禮包外，你的創作還有機會在臺史博特展「離人‧離島」登場唷！

我要投稿，立即瞭解更多


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