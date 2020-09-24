【島遊情書‧詩示範作】李進文／我是一個會動來動去的島

文／李進文

新月靜泊，彷彿給人以夢，

而白海豚動來動去，不乖。

不乖是特有種，土生土長，

用自己的定義去創作自己。

他國的戰艦，經過我的海域，

砲彈露肩，歷史卻口罩遮面；

水雷又跑出來發言，人模

人樣地威脅，壞到叫人心動。

芒刺在背，當然會動來動去，

硬要往我身體登陸，不是愛。

愛是什麼？愛是不隨便動我，

除非我自己感動。

在板塊邊緣，每天我會動一下，

被排擠時，任誰都會地震。

婆娑之洋被我動得頭暈，為了

提醒世界我在這裡，在地圖裡。

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