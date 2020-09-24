聽新聞
test
0:00 / 0:00
【島遊情書‧詩示範作】李進文／我是一個會動來動去的島
後疫臺灣旅遊潮興起，無法出境的我們也因此察覺不少島嶼故事、重拾遺忘的故鄉記憶。歡迎愛創作的朋友們踴躍參與徵文，投稿你的情書！
（詳細投稿資訊：【udn閱讀‧讀創徵文】島遊情書）
udn閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館（簡稱：臺史博）共同舉辦的徵文活動主題：島遊情書，相信不少讀者作家正在努力琢磨及構思，該如何下筆創作？閱讀頻道特別邀請廣獲各大文學獎並出版多本詩集的聯副駐站作家，李進文，以震盪時代解讀島嶼的「動」態創寫詩作、觸動讀者，也希望能給準備投稿的你多一點創作靈感。
文／李進文
新月靜泊，彷彿給人以夢，
而白海豚動來動去，不乖。
不乖是特有種，土生土長，
用自己的定義去創作自己。
他國的戰艦，經過我的海域，
砲彈露肩，歷史卻口罩遮面；
水雷又跑出來發言，人模
人樣地威脅，壞到叫人心動。
芒刺在背，當然會動來動去，
硬要往我身體登陸，不是愛。
愛是什麼？愛是不隨便動我，
除非我自己感動。
在板塊邊緣，每天我會動一下，
被排擠時，任誰都會地震。
婆娑之洋被我動得頭暈，為了
提醒世界我在這裡，在地圖裡。
⭐主題「島遊情書」徵文倒數計時 現正熱烈邀稿中！
「島遊情書」的主題徵文活動截止至10/5（一），歡迎大家網友們共感疫後時事，透過短文與詩的創作，分享屬於自己的臺灣旅遊故事，投稿拿稿酬和禮包外，你的創作還有機會在臺史博特展「離人‧離島」登場唷！
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言