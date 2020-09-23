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【島遊情書．詩示範作】林餘佐／後山呢喃
後疫臺灣旅遊潮興起，無法出境的我們也因此察覺不少島嶼故事、重拾遺忘的故鄉記憶。歡迎愛創作的朋友們踴躍投稿！
udn閱讀頻道與國立臺灣歷史博物館（簡稱：臺史博）共同舉辦的徵文活動主題：島遊情書，相信不少讀者作家正在努力琢磨及構思，該如何下筆創作？閱讀頻道特別邀請曾獲林榮三文學獎、教育部文藝獎的詩人作家，林餘佐，分享私藏的後山一隅風景照，並為此主題書寫一段島嶼情詩，希望也能給準備投稿的你多一點創作靈感。
文／林餘佐
繞過日照
來到微濕的縱谷
我們牽手走過的土壤
都開出害羞的花朵
我附耳向你交談
所有時光的花蜜
都在此傳遞
交疊的葉脈
如掌心覆蓋的祕密
我們靜候一場
日落以及第一顆星的出現
陽光搖晃如浪
輪流明亮我們的臉龐
我伸手撫去你臉上的汗水
如同觸摸一座島嶼
以及島嶼上的愛與戀。
⭐主題「島遊情書」徵文倒數計時 現正熱烈邀稿中！
「島遊情書」的主題徵文活動截止至10/5（一），歡迎大家網友們共感疫後時事，透過短文與詩的創作，分享屬於自己的臺灣旅遊故事，投稿拿稿酬和禮包外，你的創作還有機會在臺史博特展「離人‧離島」登場唷！
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