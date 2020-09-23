【島遊情書．詩示範作】林餘佐／後山呢喃

文／林餘佐

繞過日照

來到微濕的縱谷

我們牽手走過的土壤

都開出害羞的花朵

我附耳向你交談

所有時光的花蜜

都在此傳遞

交疊的葉脈

如掌心覆蓋的祕密

我們靜候一場

日落以及第一顆星的出現

陽光搖晃如浪

輪流明亮我們的臉龐

我伸手撫去你臉上的汗水

如同觸摸一座島嶼

以及島嶼上的愛與戀。

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