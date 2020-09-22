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【島遊情書．短文示範作】吳鈞堯／再回昔果山

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
昔果山七號的舊門板。（圖／吳鈞堯　提供）
昔果山七號的舊門板。（圖／吳鈞堯　提供）

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文／吳鈞堯

「癢呀」，這是我第一回聽電話的感受。細細的彷彿觸覺，也像有人拿根羽毛，在眼前畫來弧去，兩種都挾帶威脅，迫使我話筒愈拿愈遠。對方以為斷訊，驚惶喊著，「害呀、害呀，電話斷了……」

沒斷，我還在。我跟遠方的堂嫂說。

遠方是金門。時約一九八〇年代初，昔果山的村人第一回有了電話，鼓起勇氣與隔著海峽的親友聯繫。長途電話費貴，不敢久聊。離鄉多年第一回與堂嫂說話。鄉音沒有變、喜悅沒有變，疑惑的是，彼此都不敢相信遙遠的距離，一撥號碼就通。電話兩頭她喂一聲、我喂一聲，喂喂、喂喂，直到我們都笑了，才開始說話。

那次來電，我能記得深刻，是因為往後幾年，彼此沒再打電話。「長途電話」緊箍咒似的，讓人不敢輕易嘗試，更要緊的是，我們已經習慣故鄉在遙遠的那一邊。必須辦理出入境證、到料羅碼頭搭船，一天一夜後到達高雄港，再轉乘平快火車到臺北車站。兩個島的地理位置，讓往返的環境充滿海風、山川，以及過不完的山洞。

對堂嫂來說，堂弟搬到臺灣了，臺灣在哪裡？她不真確知道，只知道從小跟前跟後的小男孩，忽然間沒了討糖吃的聲音，臺灣必然非常遙遠。

所以，我們的生活細節還是仰賴寫信。

地址兩端，三重仁愛街與昔果山七號。堂嫂不認識字，我寫給她的信必然由她讀國小的兒子代讀。就像尚未搬遷臺灣以前，大哥、三位姊姊的來信，都由我一字一句讀給母親。她的雙眼有光。那是讚許之意，約莫是她目不識丁，竟能養育出能讀字、寫字的孩子，認識字這一回事，天大地大，母親由此擴大想像，「懂字以後，就能坐辦公室，上班吹冷氣了。」

日後我轉述給兒子聽，「那不是件很無聊的事情嗎……」

堂嫂專注捻花生，渾然不知堂弟悄悄走近。（圖／吳鈞堯　提供）
堂嫂專注捻花生，渾然不知堂弟悄悄走近。（圖／吳鈞堯　提供）

無聊與否是種對比。如果天濛濛黑，就得起床煮飼料餵豬，天剛亮，要料理全家早餐，再來就是鋤頭與農田、戴斗笠與炎炎的陽光對抗呢？

姪兒幫堂嫂代寫信件，是在複習我的經驗，但我每一回都讀得認真，母親也聽得仔細，要我問候長輩、鄰居之餘，也沒忘了關心豬母生了幾隻豬囝。

我們慣用「勿念」當結語。明明思念濃烈，偏偏故唱反調，因為長期以來，離島而去的村人多渺無音訊，惦念一個極少回頭的人，會讓思念老得更快，只好強說「勿念」。

飛機與網路，讓故鄉變近，回家不再千山萬水，但千山萬水也回不了以前的家。

傷感難免，但當我下飛機、轉搭計程車，默默走近樹下捻花生的堂嫂，等著她抬頭看見我，這才有一種感嘆，我哪裡都沒有去呀，我始終都在昔果山七號。

吳鈞堯與母親於金門昔果山自宅合影。（圖／吳鈞堯　提供）
吳鈞堯與母親於金門昔果山自宅合影。（圖／吳鈞堯　提供）

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