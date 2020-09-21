【島遊情書．短文示範作】印度尤／回來，是一座孤島

文／印度尤

我沒想過我會回來，至少在十年，甚至二十年內，我都沒有打算回來，我的身軀在印度壯遊，我的靈魂在尋找著家鄉以外的某一塊土地降落，我的心臟為著嶄新的機會而激動，這一切卻隨著新型冠狀病毒這場世紀大疫而改變。我曾以為疫情是讓一切停止，沒有料到，疫情是一種龍捲風式的扭轉，我搭上了撤僑包機，離開了我待八年的印度，從那塊神秘的南亞次大陸回到臺灣。

「回」這個字其實很奇妙，大學畢業剛剛落腳新德里的時候，「回」這個字只被我用在目的地是臺灣的時候；經過了三四年，臺灣和印度都是我的回。現在好不容易回到臺灣，卻一直想著要回印度。回字加上了帶有忽走忽停含義的「辵」部，就成了迂迴的迴；加上了代表欲行又止的「彳」部，則成了徘徊的徊，是我的疫情人生的最佳註解。

5月4號那天，我們一行128人，在印度封城的第40天，在新德里機場穿上防護衣、戴上口罩和手術用的拋棄式手套，準備更加周全的人，還準備了只會露出眼睛的個人防護PPE，說是露出眼睛也不是這麼正確，因為他們還會戴上防護面罩。隔天凌晨，這架華航包機降落在桃園機場，我們被要求一路穿著防護衣搭上巴士，進入位於彰化的一座軍營，關14天。

我原以為14天的集中檢疫結束，也是猶若孤島般的一連串封鎖、阻隔與隔離的結束，沒想到那只是為我的格格不入拉開序曲，因為我不是一個臺灣人被丟回臺灣，我是半個印度人被丟回臺灣。一杯手搖飲要價75元把我嚇得目瞪口呆；騎著機車一不小心就逆向變成馬路三寶，因為印度是靠左行駛；搭乘計程車時還不小開到司機的門，忘了臺灣是左駕；在新德里租的房子是兩房一廳的現代化社區，到臺北卻發現一樣規格在蛋黃區要價十倍不止，還是老舊公寓重整而已；習慣了新德里地鐵的站距與速度，搭臺北捷運一不小心就過站了，總是連滾帶爬地在列車們即將關上的瞬間衝出，夾縫求生。

回到臺灣的我，像極了大學畢業拉著行李箱降落，在新德里機場茫然失措的我。那些自成秩序的人們，形成一個不停轉動的迴圈，沒有跟上腳步的我就被繞在了中間，成了一座孤島。現在的我，仍是一座孤島，在印度洋與太平洋之間，在印度半島與臺灣本島之間，一波一波的海浪朝著我洶湧，一層一層的泡沫向我撲蓋，我不知道自己是正在靠近何方，還是正在遠離某處，我只知道要努力吸氣，努力吐氣，不要在這波浪潮中吃到了水，噎著。

至於那些回與不回，就暫時先已讀不回吧，答案可能會在海浪後面，而我還在感受浪裂在我的身上。

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