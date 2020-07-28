數萬鄉民推爆靈異作家　路邊攤新書「讀創故事」搶先看！

有讀小編手札

喜歡在網路上看驚悚小說的人，一定對他的作品不陌生。若剛好是PTT MARVEL版的死忠鄉民，那麼對他的文字一定非常熟悉。在網路上寫作已有十餘年經歷，每每在PTT發文引爆話題和留言串的熱門作家「路邊攤」，7月甫出版新書《遺跡訪詭錄》，緊接著8月又迎來最新恐怖短篇小說，讓讀者再次背脊發涼，驚呼連連。

路邊攤新書《你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄》收錄23篇身歷其境、手不釋卷的詭譎故事，最特別的是加入了「互動式小說」：〈你敢不敢一起玩？〉。在這短篇小說中，作者在故事的最關鍵之處，保留了選擇權給讀者，書中角色的命運，全在讀者的一念之間，全書預計8月1日正式上市，「讀創故事」搶先刊載免費篇章。你準備好一起揭曉恐怖結局了嗎？

精彩片段試讀

文／路邊攤

〈置物櫃少女〉

坐電車通勤這種事，只有第一次會覺得有趣。

接下來，就會覺得擁擠吵雜、人聲沸騰且充斥著各種味道的環境，根本是另類的地獄。不知道其他人是不是也這麼想，但至少這位少年是這麼認為的。

每天早上跟傍晚，他都會懊悔自己為何要浪費這四十分鐘在電車上，聽著其他學校的學生大聲喧嘩，討論昨天線上遊戲打中路、下路時怎樣怎樣，聞著不得不聞的各種早餐味，還有中年男子的體味，及女學生跟粉領族彷彿爭奇鬥豔般的各種香水洗髮精味……

而那些低頭玩手機的乘客們，雖然安靜，但少年看到他們卻也有一種說不出的不舒坦，但並不討厭，至少他們不會發出吵雜的聲音。什麼都沒有的他，只能在電車上看著窗外，感嘆著度過這四十分鐘。

今天也是抱著這種即將踏入地獄的心情，站在月台上等車。在這一站的乘客不多，除了少年之外，只有其他四個不同學校的學生，跟他一起站在月台上等候。

主要的人潮是在上一站，也就是市中心的車站，所以每當電車進入少年所在的這一站時，就能透過車窗看到車廂內已經被上一站的人潮擠得密不透風，他跟其他乘客得用硬塞的方式才擠得進車廂。至於座位什麼的，他根本想都不敢想，雙腳有地方可以落地就已經很不錯了。一想到待會電車上那苦不堪言的環境，少年的眉頭就皺了起來。

「你今天還是這樣啊，用苦瓜臉在等車。」少年轉過頭，是那個站在置物櫃旁的少女在跟他說話。

置物櫃少女，這是少年幫她取的綽號，因為少女總是站在置物櫃旁邊，每天上學跟放學都是如此，只要坐電車通勤，就一定會在置物櫃前看到她。

置物櫃是那種有許多方格，只要投五十塊就可以使用，歸還鑰匙時可以把錢再拿回去的那款，也不知道車站為什麼要在月台邊規畫這種置物櫃，但是從不少置物櫃的鑰匙已被抽走了的情況來看，似乎使用的人不少。

少女身上穿著少年沒看過的學校制服，可能是其他地區的學校吧。

本來是少女在等電車的空檔先跟少年搭話，時間一久，兩人在月台碰到時互相聊幾句已經是例行公事，不，或者該說是互相挖苦。

「是妳啊，」少年說：「今天怎樣呢？會去上學嗎？」

「喂，不要把我說得跟不良少女一樣。」少女嘟起嘴，「我是有苦衷的啊。」

少年會這樣問，是因為他從未看到少女搭車，每天少女都比他早出現在車站，然後都只有少年上車。放學時也是如此，當少年下車時，少女已經站在置物櫃旁邊了，好像她從來沒有離開過。

「乾脆今天我等妳坐上車上學後，我再去學校好了。」少年說。

「這樣不行吧，會遲到的。」

「偶爾遲到一下沒關係，剛好可以避開人潮很多的時段。」

「每次都這麼說，可是你還是不敢遲到吧？」少女呵呵地笑了：「在你的學校，遲到的後果應該很慘吧？」

「是蠻慘的，升旗時要在司令台罰站。」

「好丟臉。」

「是啊。」少年凝視少女身上的制服，那真的是高中的制服嗎？還是……

「幹嘛一直看我的制服？在想什麼？」

「我想妳的制服是不是從哪裡買來的，也許妳根本不是高中生。」

「啊，出現了，苦瓜臉少年的推理時間。」少女也幫少年取了個跟表情相襯的綽號，「說吧說吧，你想推測什麼？」

少年偏了一下頭，說道：「真的很奇怪啊，怎麼可能會有妳這種高中生，連書包都沒背就跑來車站，就連不良少年的書包也會裝漫畫、香菸或電動之類的東西帶去學校，不可能連書包都不帶。」

少女睜大眼點了點頭，表示她有在聽。

「而且我從沒看過妳坐上電車，這就更不可能了，而且錯過這個時間的電車，百分之百會遲到了，所以這表示妳根本沒去上學嘛！結論就是……妳根本不是學生。」

「那我是什麼呢？」少女滿臉期待地想聽少年的答案。

少年表情冷靜地回答：「……穿著高中制服站在車站，想誘騙色大叔的援交妹吧，我想。」

「喂！」少女作勢要衝上來打少年，但不巧的是，電車剛好進站了，少年馬上擠進了車廂中。

「什麼援交妹啊，真過分！」少年還能聽到少女在置物櫃前大喊著：「結果你都不相信我之前說的那個故事對不對？太可惡了！虧你還是唯一可以看到我的人說！」

噗滋，少年忍不住笑出來了。

沒錯，少女之前曾經跟他說過一個故事，解釋她為什麼只能站在置物櫃旁邊，無法離開車站，但不知道為什麼只有少年能看到她。少女也是因為察覺到少年的視線似乎看得到她，才會主動試著跟他搭話的。

「不然像你這種苦瓜臉少年，我這種美少女為什麼要跟你搭訕啊？」說完故事時，少女還補上這麼幾句。

我是苦瓜臉，那她是美少女嗎？可惡，心裡真不是滋味……

放學後，又要度過四十分鐘的地獄電車時間才能下車，跟上學時比起來，車廂內早餐的氣味變成了晚餐，多數是雞排或麥當勞，而怪異的體味則變得更重了，每個人的身上都累積了勞累一整天的汗水跟汙垢。

到站了，從人群中殺出血路下車的少年，先在月台邊做了一個深呼吸，然後他的視線瞄到了置物櫃少女，她果然還站在那裡。

「啊，嗨。」少年走過去打了招呼後，滿臉不好意思地說；「也許早上那樣說太過分了，對不起。」結束一整天的辛勞，心情好了不少，所以少年決定跟少女致歉。被說成援交妹，應該很難受吧。

「只要你說相信我的故事，我就原諒你。」少女雙手環抱在胸前，用鼻子哼著氣。

「呃……」

「喂，你可是玷汙了我的清白耶，我只是要你相信我而已，沒有很困難吧！」

「好吧，我相信妳就是了。」

「……好隨便的態度。」

「什麼呀，不然你要我開記者會嗎？」

兩人都笑了。

少女跟少年說的故事是，其實她已經死了。她的屍體被凶手分成幾塊藏到置物櫃之中，而且做了妥善的處理，不會溢出異味或血水，對殺人犯來說，這種城市的死角是最好的藏屍地點。而少女的靈魂，只能孤單杵立在置物櫃邊，期待著被發現的一天。

●本文摘自圓神出版出版之《你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄》，請勿轉載。欲詳其它篇章，立即前往讀創故事瞭解更多

●全書將於8/1完整上架，敬請期待。

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