【udn閱讀‧讀創徵文】滅絕與重生──古生物短篇徵文
#古生物 #化石 #結晶 #演化史 #穿越億萬年
地球生命經歷好幾億萬年漫長的演化，在一次又一次的滅絕與新生之中展現生命脆弱，卻又在化石中看見它們頑強堅韌的一面。也許你曾經也有過「恐龍夢」、迷戀過「化石」或是「動物骨骼」，也許你曾在放滿恐龍圖書的地方，一本本翻看著不肯離去，或者你曾在店內對著化石品頭論足，想著若是帶著這顆復刻的翼手龍蛋回家該放哪裡才好。
還記得是什麼時候愛上古生物？印象最深的是什麼古老物種？是已滅絕恐龍？長毛象？還是尚未滅絕的活化石？到底它們有什麼魅力，讓你為它著迷呢？歡迎投稿分享！
udn閱讀頻道舉辦「滅絕與重生」活動徵文，邀請網友們分享愛上古生物的故事與經驗。請在「繽紛超連結」部落格「滅絕與重生」徵稿文案下留言，每篇限800字內，首段附上題名、作者名，文末附上e-mail信箱，並填妥 Google表單 完成報名，每人不限投稿篇數，截稿時間為8/21（五）止。
☞ 立即報名：https://bit.ly/2NAxG6J
☞ 立即投稿：請至繽紛超連結貼文留言
詳細徵文辦法
一、徵文內容：
分享讓你著迷不已的古生物，或你與它們的魅力故事！
（未在任何媒體發表過，投稿內容含標題不得超過800字）
二、徵文時間：
2020/06/29（一）～2020/08/21（五）
三、徵文結果與贈獎：
1.優選作：每人稿酬3,000元，8-10名
本次活動入選作，每人稿酬3,000元(含稅)，以及精美禮物組一份。入選作品將於金榜公告後擇優陸續刊登在聯合報。
2.參加獎： U利點數50點
參加獎將直接派入udn帳號中，欲領取獎請先請於填寫Google表單 報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請（https://member.udn.com/member/center.jsp）。
（U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）
瞭解更多：https://upoints.udn.com/upt/Point.do
四、投稿方式：
1.請在「繽紛超連結」部落格「【網路徵文】滅絕與重生」徵稿文章下留言
☞ 立即投稿：請至繽紛超連結貼文留言
2.貼稿格式建議如下：
〈標題〉／作者名
內文……
e-mail信箱：
3.投稿後，請務必填 Google表單 登錄資料，才算完成報名資格，否則無法領取參加獎唷！
五、入選名單：
預計9月29日網路及報紙同步公告勝選金榜名單。
入選作品將會直接協助刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中，並獲得精美小禮組一份。
協辦單位：石尚企業、國立自然科學博物館、臺南左鎮化石園區（以上單位依首字筆畫序）
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