【職人時代‧徵文佳作】肥門林／這是木工精神我驕傲

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文／肥門林

林桑，他是我阿公。

只要有關於木工的事情問他就對了！

記憶以來的家中，一樓就是小型工廠，擺放著大大小小工具箱以及巨大的機器，讓一樓的大門可以說是寸步難行。

別人的早晨以一縷陽光灑進窗而醒，而我的早晨是咯咯聲魔音傳腦，裁板機把木板裁切成完美比例大小，同時也裁碎了我的美夢。

對於一位木工來說，一厘米的差異都會造成裝潢上的不完美，但對於嚮往安靜的幼童來說，哪裡會在意什麼木板大小，我只需要那臺機器停下來。

與其說是木工，更專業的職業內容是裝潢，也就是一條龍的工作，從開始設計到選材、備料，最後親自的裁切、裝潢都由他一手包辦。

以前的我，總認為家中堆雜著工具、木板以及被視為廢料的東西。直到有一天我才明白，我所視為雜物的東西，都是他用自己的技術所争來的，每一片木板、一個釘子都顯示著他一生中不停在鑽研的專業。

（示意圖／Unsplash）

他是木工，他是我阿公，而我為此驕傲。

把我們家設為中心點，方圓500公尺都知道最專業、最有經驗的木工是誰。以前家裡總是會有人不時的按電鈴詢問林桑在不在家，一樓的餐桌也時常成為阿公的與別人洽談或是畫設計稿的地方，餐桌旁櫃子也總會收藏一些裝潢設計手稿或是木頭傢俱的設計圖。隨著年紀的增長阿公不適合從事木工的職業，但他還是會親自到現場去監工，即使沒有辦法用自己的手去完成，也能夠用不同方式參與自己所愛並奉獻的專業，而這不就是職人的精神嗎？

真正熱愛自己職業的人，無論哪裡都可以是工作地。出門遊玩時，不論是飯店、博物館甚至是餐廳都會變成他分析的素材，我總是笑笑的說：「阿公有職業病了，到哪都在觀察！」我到現在才知道這不是個病，而是種精神，因為所付出在這個行業中的經歷，讓你隨時都在吸收來自各方的知識，觀察生活的每寸風景。

木板凳是我們祖孫共同完成的完美作品。記得有一次學校有蝶谷巴特的作業，第一個想到的就是用阿公所作的木板凳來創作他。當時老師特別詢問我木板凳是在哪裡買的，因為板凳很輕巧而且坐起來很穩，能夠聽到別人肯定它，也使我驕傲的回答，這是我阿公做的。

職人的精神卻也在當時公衛意識尚未健全的年代，而忽略了職業對他造成的傷害。阿公在幾年前與世長辭，ㄧ整年四處奔走尋求診療都不見效果，連醫生都無解的搖搖頭，因為罕見疾病的發生率實在是太低了，只能說過去職業中他所吸入的粉塵可能成為發病的潛在因子。雖然感嘆人的生命如此短暫，但能夠在有生之年創造出獨ㄧ無二的價值，對於工作的堅持以及奉獻並且傳承給世人，這是職人精神，因為你無可取代。

林桑，他是木工，他是我阿公，而我為此驕傲！

●黃威融評審短評：

作者描寫他的阿公，是他們家方圓500公尺最專業、最有經驗的木工。 一樓的餐桌是阿公與別人談設計稿的地方，旁邊的櫃子收藏了一些裝潢設計手稿或是木頭傢俱的設計圖。

當阿公年紀大了， 他還是會親自到現場去監工； 出門遊玩時，不論是飯店、博物館還是餐廳，都會變成他分析的素材，他無時無刻都在觀察學習。

不幸的是，阿公活在公衛意識尚未健全的年代，忽略了職業對他造成的傷害。幾年前與世長辭，生前四處尋求診療都不見效果， 只能說他所吸入的粉塵可能成為發病的潛在因子。阿公真是太認真了，這就是所謂的職人精神。

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