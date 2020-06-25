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【職人時代‧徵文佳作】東施／表裏如一的堅持

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

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文／東施

認識她那年我28歲她60歲。

餐桌擺滿餃子皮，右手拿小湯匙挖起一球餡料放進左手的餃子皮中，雙手姆指與食指捏出渾圓飽滿似金元寶的餃子，我站在旁邊看了十分鐘，為表賢慧，自告奮勇提議幫忙包。包水餃，那有什麼難的？

沒想到真的很難，因為餡子要包的跟她一樣多，手中的餃子皮頓時變得很迷你根本捏不成型，別說是元寶樣了，連蛋餃的形狀也比不上，出師未捷餃先死，這第一眼的印象就是笨手笨腳。

（示意圖／Unsplash）
（示意圖／Unsplash）

男友安慰我說：「別跟我媽比，她是大師級手藝。」現煎的鍋貼金黃脆口不說，湯汁滿溢齒頰留香底部還有一層漂亮的脆脆冰花，不只包的好看、煎的漂亮，內餡更是好吃到舌頭都快吞掉了，這一餐我大方嗑了20顆。

河北籍的丈夫教會她一手麵食好手藝，餃子、蔥油餅、韭菜盒子、花捲、包子、烙餅、炒餅是餐桌的常客，大米在她家是小媳婦，愛吃麵食的我，這下可真找對人了。

本是自家的三餐日常卻在55歲那年起了變化，丈夫意外身故，四個兒子皆在外地工作、當兵，沒女兒的她日子過得又慢又長。老大放假回家見母親呆坐客廳好生寂寞，便提議賣手工水餃，她說：「村子裏每家都會包水餃，要賣給誰？」她不知道以後跟她買水餃的，連澎湖、花蓮都有。

處女座的她當然有潔癖，又特愛漂亮，所以她做的食物不只好吃形狀優美還很注重衛生，菜市場挑肉一定是溫體黑毛豬後腿肉，問她都是老主顧了，直接打電話吩咐就好了，她說：「要我的眼睛看過才算。」

兒子見她切韭菜、高麗菜切得辛苦，提議買一臺切菜機減輕工作量，她說：「切菜機切的菜爛爛的口感不好，客人一吃就知道。」為了讓餃子噴汁，不嫌麻煩自製豬皮凍，為了包進較多的餡料，她訂的餃子皮老闆做得比較厚，方便她延展拉扯。

這麼搞工的水餃賣幾元？30年漲三次，從一顆3元、3.5元到4元她堅持不再漲，跟她的水餃一樣大的外面都賣到5塊、六塊了，她說：「一餐吃十顆不能超過50塊，人家賺錢辛苦，不要漲啦！」她包水餃更是辛苦，一顆一顆慢慢捏，像在顧小孩。

吃過她的水餃就回不去了，嚐過她的粽子家也不想回了。帶皮豬五花經過油炸滷製、埔里厚花菇用麻油老薑蠔油小火煸過、小干貝用米酒蒸過去腥乾煎，紅蔥頭切片用豬油炸成金黃色，栗子、鹹蛋黃一一備妥，她說粽子要包得夠大才好吃，所以棕葉的size要選最大，為了粽子外觀好看，葉尖還要一片一片修剪，包好的粽子比棒球還大，料多味美到可以擊出全壘打。

幸福爆表的粽子賣幾元？一顆50元。兒子抗議說不夠工錢，她說：「50塊相當一個便當錢，再貴就沒天良啦！」老灰阿工實在毋採工。

孀居的日子因她的「小生意」五顏六色起來，家中電話都是打來訂水餃的，她納悶地說：「奇怪啦！這些人我都不認識，怎麼曉得跟我買水餃？」這叫東西好吃不怕巷子深。

水餃、粽子永遠不夠賣，老人只有一雙手，做事又龜毛，產量有限。訂不到的客人說：「叫妳四個媳婦幫忙包嘛，才不會為了等一顆餃子、一顆粽子等到天荒地老。」「那幾個手笨死了，只能幫忙推菜籃、洗菜，讓她們包只會壞了我的口碑。」親愛的婆婆，媳婦手拙不可外揚啦！

儘管只是包水餃、肉粽，但顆顆包裹著職人精神與心意。（圖／作者東施　提供）
儘管只是包水餃、肉粽，但顆顆包裹著職人精神與心意。（圖／作者東施　提供）


●黃威融評審短評：

作者認識這位職人時，作者28歲，她60歲，作者是媳婦，婆婆是包水餃的高手。看婆婆在餐桌上擺滿餃子皮，右手拿小湯匙挖起一球餡料，放進左手的餃子皮中，雙手姆指與食指捏出渾圓飽滿的餃子。作者初次看到，覺得那有什麼難的。沒想到真的很難，因為餡子要包的跟她一樣多，手中的餃子皮頓時變得很迷你根本捏不成型，別說是元寶樣了，連蛋餃的形狀也比不上。

此外處女座的婆婆有潔癖，她做的食物不只形狀優美，還很注重衛生，去菜市場挑肉一定是溫體黑毛豬後腿肉；餃子裡的韭菜、高麗菜不能用切菜機處理，客人一吃就知道；為了讓餃子噴汁，不嫌麻煩自製豬皮凍；為了包較多的餡料，她訂的餃子皮比較厚，方便延展拉扯。在看來不起眼的地方堅持，這就是職人的特色。


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