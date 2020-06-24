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【職人時代‧徵文佳作】徐尹／摩踵放頂

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

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文／徐尹

　　阿山是一名按摩師，腳底按摩師。專長是讓前來光顧的客人領教其獨門研製的「痛」。這好比老字號小吃攤特製的辣椒醬。初嚐者起先覺得新奇，入喉時，便有獨特的香韻，末了那辣感漸漸使勁，不停催促著汗腺加班工作。像成癮似地，日後不自覺地成為辣椒醬的愛好者，不管點啥好料先挖個一大匙入碗拌了再說。阿山給人的「痛」是有過之而無不及。

　　有意指名阿山服務者最好事先預約，臨時經過剛好有空的機會甚微。幾次我下班返家疲憊感正濃，欲上門詢問，都不巧他正忙，要等至少30分鐘。當然我也可以選擇不指定阿山，改讓其他輪班師傅服務，但腳底按摩這門技術是「同款卻不同師傅」，每個師傅總有其慣用的「手路」，資歷、後天學習、領悟力也有別，其間的技術水平是可以很懸殊的。總之，我是很難覓得同阿山一般技術的師傅，於是泰半擇日再訪。

（示意圖／Unsplash）
（示意圖／Unsplash）

　　結識阿山之前，我所認識的腳底按摩不外乎足底筋絡的舒緩和反射區的按壓─大小腦區、腎脾肝膽心區、消化系統區……。師傅會在按摩後不久主動詢問「太大、太小力再跟我說喔！」或「這樣力道還可以嗎？」所以只要不是太害臊，明明痛死了卻假裝很好，力道若相差不遠，多半還是有舒解鬆弛之效。我個人是經常有被按到一半想睡著的經驗，然不確定這睡意是師傅或沙發的緣故。有些師傅還有聊天的本領，可以邊工作邊聊紅塵俗事，聊著聊著牆上時鐘內的兩條腿好似跑得更快了。

　　給阿山服務通常有種歷劫歸來的感覺。像是花了兩天一夜翻攀百嶽渡橫激川，終得在登頂後一飽遙望東邊大山西邊大海的滿足。沉積的壓力隨輕風盡逝。阿，原來在小小的腳足裏，也有峽灣連綿山海錯落的景致。當他施力在特定反射點時，一種既麻又痠的痛感，直從按壓點往身軀內直竄，一吋，一吋吋，像工人持電鑽鑿壁般，經軀幹而直衝腦門，終至頭皮處畫暈開來─極療癒的痛。結束後，頭顱有微麻的舒適感，足底微熱，眼前也亮明了起來。翌日，疲倦感明顯減少，更顯精神。

　　問阿山這技術從何習得，他僅說一半來自他的師傅，一半靠自己經年摸索而得。還是菜鳥時便經常免費替同事服務，為求更多回饋的意見。十年磨一劍，不斷的調整修正，慢慢掌握到那細微手感和力度控制的精髓。確實，部分經驗不足的師傅施力時容易失了準，產生讓人彆扭不適的痛，就像導彈明明瞄準電塔，彈頭卻落在鄰舍的養老院，死了一堆無辜的人（細胞？）。哀鴻遍野。

　　由於先天弱視，阿山很早就投入腳底按摩的領域。沒有特別利用網路做行銷，也沒有俏艷的名片，靠得多是熟客的再訪。若和當今廣以網路迅速打響知名度的風氣來比，算是保育類動物了。「反正日子過得去，太忙沒時間休息也是種困擾。」他常自嘲：「眼睛差沒能識字，靠勞力過生活罷了。」看得出阿山清淡的物慾。唯獨之於工作有其獨幟的堅持。

　　身體的限制並沒有侷限他的能力，依我看，反而增添令人肅仰的敬意。如今我也算是阿山的老客戶了吧！擁有一群死忠的顧客群，是他經年鑽研努力不懈的成果。這背後若有更偉大的，絕不是小費。肯定是樸實無華的毅力和追求極致的情操。


●黃威融評審短評：

透過各種比喻，將腳底按摩師傅的技術和藝術，暢快地表達：用小吃攤特製的辣椒醬，形容辣勁帶動汗線；有如歷劫歸來，攀登山岳橫渡激川後的暢快。

師傅如何練就職人的本領？除了跟他的師傅學習，還要靠經驗磨鍊，培養出細微手感的力度控制。厲害的師傅像工人拿電鑽，直衝腦門，產生療癒的痛；埔同的師傅，按到想睡覺。

將人的腳底世界，形容為峽灣連綿山海錯落的模樣，按摩的痛，轉化成感官的高級體會。深深感受到這位按摩師傅的高深本事。


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