【職人時代‧徵文優勝作】金大佛／每杯咖啡都是「小堤」大作

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文／金大佛

「咖啡要冰的熱的？要酸的還是不酸的？」

一踏進門，語氣豪邁的問句隨即從吧檯傳來，她是小堤咖啡的靈魂人物兼鎮店之寶，人稱「二姐」的老闆娘－顏蕙蘭。

小堤咖啡冷飲店門口。（圖／作者金大佛 提供）

小堤咖啡，目前是高雄現役最老的咖啡店，咖啡飄香至今已陪伴高雄人走過四十個春秋，隱身於鹽埕區巷弄，上門的基本上不會有「誤入歧途」的小羔羊，只有熟門熟路的識途老馬。然近年因網路科技發達，加上吹起一陣復古風，店家有「越陳越香」越悠久越惹人愛的趨勢，小堤咖啡頓時成了年輕人趨之若鶩的高雄熱門咖啡店。如今二姐似乎對於不時有「新生報到」的現象已司空見慣，拉開鐵門見我們一行人在門前引頸期盼倒數著小堤咖啡營業時間的到來，爽朗地笑問客從何處來，並示意再稍等她一會兒。我們看著二姐不疾不徐按部就班，逐一完成開店前的SOP，猜想二姐的清晨數十年如一日、都是如此揭開序幕的吧？

若單憑小堤咖啡的環境照，絕大多數人或許會誤判是藏匿在日本大城市深處的喫茶店，而店內裝潢確實是由一名長居日本的設計師親手打造，彷彿將早期的京都喫茶店風味於港都原汁原味複製貼上，濃厚又自然不造作的東洋氛圍成了小堤咖啡獨家特色；有明顯歲月痕跡的木質牆面、從民國68年就開始負責承載客人的經典鬱金香椅以及等同於名片的火柴盒等種種陳年元素，也讓小堤咖啡的時光宛如停滯在昭和時代。不過，小堤咖啡最具魅力的說到底終究是忙著邊煮咖啡邊與客人談笑風生的二姐，吸引年輕人一窺究竟的是貨真價實的懷舊味，促使老客人一日不喝小堤咖啡如隔三秋的則是無可取代的人情味。

小堤咖啡晨間時段，如日本老派喫茶店，喝咖啡送免費早餐，一份吐司、一盤荷包蛋、一片火腿都是二姐的「撒必蘇」，總計只收120元，也就是一杯咖啡的錢。儘管難免碰上雞蛋調漲，賣多少份就賠多少錢的艱辛時期，她仍選擇付之一笑，自始至終堅持用一貫的方式照顧著熟客，小堤咖啡早餐無價，二姐對老客人的情感更是「無價」。

咖啡圈的二姐為每一位入店的顧客製作「小提大作」的咖啡。（圖／作者金大佛 提供）

其實二姐是半路出家的咖啡師，最原始的小堤咖啡老闆娘是顏大姊，二姐則在二樓經營進口日本雜誌的書店，一得空就會下樓幫忙，豈料不知不覺也對咖啡上了癮。某天店員早退大姊也不在場，偏偏有客人點咖啡，顧店的父親正愁不知如何是好之際，二姐見狀立即衝進吧檯代打上陣，沒想到初試啼聲竟一煮驚人，從此踏上全職吧檯手之路。後來大姊退休，小堤咖啡正式由二姐校長兼撞鐘、獨自接棒至今。

常聽聞「臺灣最美的風景是人」，那麼二姐用年歲已高的賽風壺認真沖煮咖啡的模樣無疑是小堤咖啡最美的景致，凡事講求得來速的現代，有人專注在一件熱愛的事物超過四十個年頭，用心對待每一杯咖啡，誠心款待每一位客人，更顯得難能可貴。二姐將咖啡送上桌時還不忘叮囑：「咖啡要趁熱喝，不要顧拍照！」，確保客人品嘗的每一口咖啡都是最佳風味。

音樂界眾所皆知的「二姐」江蕙已引退，幸好咖啡圈的二姐顏蕙蘭依舊在高雄巷弄默默地守護老客人，兩位二姐都很有個性，工作上也都卯足全力展現職人精神，每一杯咖啡和愛心早餐，都是小堤的大作，乍看簡單，實則不凡！

●黃威融評審短評：

很多人夢想開間咖啡店，不過能經營一家咖啡店超過四十年，這家位在高雄的小提咖啡，讓人非常好奇它怎麼辦到的。

本文先從這家店的地點說起，隱身在鹽埕區巷弄，不太會有誤闖的羔羊，多半是熟客。近年透過網路傳播，成了年輕人想要嘗鮮的特色店鋪。

關於空間的描述非常生動：光看環境照，絕大多數人會誤判是藏匿在日本大城市深處的喫茶店，而店內裝潢確實是由一名長居日本的設計師親手打造，彷彿將早期的京都喫茶店風味於港都。

最關鍵的魅力是用賽風壺專注沖咖啡的店長，一再提醒客人：「咖啡要趁熱喝，不要顧拍照！」在這個時代還有這樣的店，是人們的幸福。

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