【職人時代‧徵文優勝作】阿法貓／ 盛開的每一天

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文／阿法貓

阿滿姊，這裡的人總是這樣喚她。打從十八歲應聘上工友一職，阿滿姊於此公家單位已服務超過三十載春秋。

或許在旁人眼中，工友不過是基礎勞務，大抵泡茶燒水遞送公文灑掃清潔此類，不解者甚至會冠以「涼缺」消遣。但我所識得的阿滿姊，非但不涼，終日更忙碌似火，一如她所管轄的小花園中的蜜蜂。「小花園」是我們半開玩笑的戲稱，其真面目不過是建築物內天井設計的一方小空間，因其照得到日曬，起初索性置放幾盆綠色植栽美化，日子一久，竟蔓衍成一片花色天地，需要有人每日澆水照料、修枝理草、換土移盆，種種工作自然落到阿滿姊頭上。

阿滿姊深諳小花園的運行節奏，一月金桔結，三月蘭花開，八月蝴蝶來，蝴蝶還好，若是颱風來便要悉數費工搬遷至室內。也不知是小花園鮮少有人拜訪之故，還是長年照料萌生憐香惜花之情，公共空間角落，室內開放之桌面，開始出現各式插花擺盆。農曆年節你會看到澄黃金桔的小枝條，掛上了大紅喜氣的手工剪紙，阿滿姊說她照著Youtube上的紙藝教學跟著剪；或是每日經過的方桌突然多了一只淨透玻璃水瓶，粉白百合花瓣與青葉綠莖輝映。

不知從何時開始，便常看到阿滿姊盯著電腦螢幕，打量著Google出來的各種花藝作品照片。但畢竟花材有限，亦無經費添購陶瓶器皿，生活中隨處可得之小物，如羊奶空瓶、古舊老甕乃至夜市的迷你玩偶模型，都成了阿滿姊就地取材的寶庫。

（示意圖／Unsplash）

起初大家以為不過是尋常的環境佈置，差不多類似資源回收美化比賽吧，直至發現那相同的花葉枝莖，經巧手布局改變後，竟開始產生不同天地，仿若是有許多位性格迥異的上帝，創造了各具風采的小世界。某日一早上班，出了電梯，便撞見阿滿姊立身於桌前，桌上散著一束束昨日典禮活動遺留下的鮮花，只見她屏氣凝神，連我喚她一聲早安都無反應。眼神似流水磨硯，拈花如提筆驅字，像是書畫家在點墨線條間尋求某種均衡陰陽之道，本是濃艷滿目的講桌裝飾花叢，經梳理調和後，蛻變為雅淡閑靜的纖纖花藝，花葉虛實交錯，繁密間有留白，疏落處有飽滿，一洗原本商業制式氣息，增添了幾分禪意。

置於桌心，整個屋室頓覺清幽高雅起來。數日後，又重新剪葉換水，另起新風貌。

我曾詢問如此三天兩頭就要重新構思擺設，難道不嫌麻煩嗎?阿滿姊卻樂在其中地回答，她的花材大抵挑選小花園中將枯未枯、時正盛開的鮮花，因其易萎，經常更換是自然的事。初衷其實只是希望物盡其用，趁繁花凋零前讓它們上場一回，如能增添那麼一點風情，也算功德圓滿。怎知越做越起勁，每每想要翻出新花樣，竟研磨出了心得。

每當我們稱呼阿滿姊是隱身於茶水間的花藝師時，她總會馬上撇清，自謙不過是外行愛好者而已。在我看來，能數十年精益求精，沒有因已屆退休而轉趨消極，反而日新又新，正如她所呵護的小花園般，每一天都綻放開新。

●黃威融評審短評：

在某些機關行號，常有一些看起來似乎不重要的鄰時演員性質工作者，但是有些鄰演卻投入角色，擴大守備範圍，本文這位在公家單位擔任工友超過三十年的阿滿姐，就是這樣讓人驚艷的角色。

作者形容阿滿姐的工作，乍看是「涼缺」，其實終日忙碌似火， 是她所管轄的小花園中的蜜蜂：小花園是建築物內的天井空間，因為照得到日曬，起初放置幾盆綠色植栽，日子一久，竟蔓衍成一片花色天地。

每當有人稱呼阿滿姊是隱身於茶水間的花藝師時，她總會馬上撇清，自謙不過是外行，作者看來，她是精益求精的職人代表。

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