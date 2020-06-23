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【職人時代‧徵文佳作】蘇達／鐵樹開花

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

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文／蘇達

　　淡水的漁人碼頭有著素負盛名的夕陽美景，站在橋墩的尾端向大海望去，會在日暮時分看見暈黃的暖橘火輪，赤焰卻含蓄地下降於海平面，將光與熱點點燎燒了整片漭沆大海。「夕陽」有著淡水的印記，而我現在也正踩踏在「夕陽」的餘暉之上。

    父親是淡水「正三號打鐵店」的第六代傳人，自泉州遷徙來臺，落腳在滬尾的永樂巷口處，幾經搬遷，成為了現今的農具專賣店。雖然他總是調侃「打鐵」在淡水已經成為了乏人問津的夕陽產業，但在他揩著額前汗水的同時，我總是能在父親憨厚的眉宇之間，看見一種不可忽視的堅毅力量。

    父親曾經也是一名貿易公司的職員，在臺北東區的燈紅酒綠之間穿梭巡繞，後來因為爺爺的身體不適，他毅然離開了高薪的白領生活，回到淡水承接這座百年的傳統家業。小時候，我不懂父親的決定，看著他從白淨的生活走入油黑的工廠，他的堅持在我看來是一種鄉愿。

    每天清晨四點，父親就會穿上永遠沾滿黑炭的工作服，拎著一壺茶與飯盒，進入燠熱難耐的打鐵店。那是一個鎮日皆為高溫的煉獄，火爐與煤炭的互相咬嚙，總是在無法呼吸的氣焰中噴灑著令人無法靠近的花火。只要火爐一啟動，我的眼睛就會開始發癢，瀰漫著漫天飛舞的花火，我總是率先逃出店舖，然後站得遠遠的，看著父親瞇著眼睛將鐵條插進煤炭的山丘中。

    身形瘦小的父親有著堅實的手臂，他使力從煤炭中俐落地抽出鐵條，緋紅的鐵瞬間化成了橘白的光，像是太陽一般的顏色狠狠炸著金光，然後幾乎是不留縫隙地將燙辣的鐵條迅疾置於槌壓器的鐵錐之下，雙手緊握的鐵條一擰緊，大腳一踩，項上的垂壓器便垂直向下重擊，「磅！磅！磅！」像是神靈發怒般撞進了地心裡，我總是覺得那是地獄來的聲音。

    轉瞬間，剛剛紅到泛金的鐵條，已經恢復成冰冷的暗灰，鐵塊也在垂壓器的鐵錐撞擊之下，一下又一下雕塑成了一大片扁平的刀面，俐落的切面令人難以置信。鐵的介面與質變在父親的手裡有了新的定義，他雕塑著這塊鐵，像是棉花揉捏在指縫之間。躲在門廊邊的我，看著父親反覆破皮又癒合的手掌，不忍心卻也欽佩不已。

    父親的身形與孤影，像是快轉卻永遠定焦的膠卷，在這一隅打鐵店舖的門廊與機具間，眼睜睜一生迴繞。打鐵，從農業時期的輝煌到現今的夕陽產業，父親將他的一生奉獻給家傳的交付，看著他撞擊光陰而傷痕累累的身影，我的讚嘆總是心疼地不知該如何啟齒。

    長大之後，我曾經輕聲地問過他，「爸爸，打鐵辛不辛苦？」父親老了，他的臉龐一如夕陽一樣柔煦，說不上心的一種不捨。「當然不辛苦啊！」他說。

    「因為我不是打鐵的，我的工作是個玩鐵的藝術家。這些鐵在我的手上，都成為種子，我就是永遠的太陽，種子有了陽光，總有一天會開花，這就叫鐵樹開花。」父親說完之後自己大笑了，一向敦厚的父親難得出現了爽朗的笑聲，迷離的雙眸之間，有著壯志未竟的豪情。

    瞇著眼睛的父親永遠帶著笑意，彷彿沒有脾性的菩薩，在煙塵肆起的黑煙之中，降生再落。好幾次，我揉著眼睛看著他，舉眉之間彷彿祖師爺化身，大隱隱於市，成為了黑炭中照亮打鐵店的光。

作者父親為夕陽產業的打鐵工匠，也是一位擁有「職人精神」的玩鐵藝術家。（圖／作者蘇達　提供）
作者父親為夕陽產業的打鐵工匠，也是一位擁有「職人精神」的玩鐵藝術家。（圖／作者蘇達　提供）

●黃威融評審短評：

作者的父親是淡水「正三號打鐵店」的第六代傳人，自泉州遷徙來臺，落腳在滬尾的永樂巷口處。他的父親總是調侃「打鐵」是夕陽產業，但在他揮汗的同時，總是看到一種不可忽視的堅毅力量。

作者描述年輕時的父親在貿易公司的上班，在臺北東區的燈紅酒綠之間穿梭巡繞，後來因為爺爺身體不適，告別白領生活，回到淡水承接百年家業。作者原本不懂父親的想法，後來看到父親熱情的投入，深深地被打動。

所謂的職人就是堅持作自己認為重要的事，即使暫時不被世界理解，他們還是堅持下去。


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