【職人時代‧徵文佳作】胡祐嘉／ 飛簷走壁的精靈

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

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文／胡祐嘉

許家是鹿港的泥水世家，幾個世代的許家人砌起了這座城市。年輕時的許大哥勤奮向學，為的是獲得「更好的機會」，為的是遠離有關「土水」的一切，為的是逃離鹿港。在外繞了一圈，中年的他轉回家鄉承繼祖業，發起了一場行動，他要為鹿港人留下他們的家，為臺灣留下鹿港。

飛簷走壁守護老屋的精靈。（圖／許書基授權，作者胡祐嘉　提供）
飛簷走壁守護老屋的精靈。（圖／許書基授權，作者胡祐嘉　提供）

趕上南下的自強號，沉重的背包裝滿了反對及質疑，「你家給你出國留學，你卻去搞房子，當工人?」，這是我追老屋夢的起點。公車開進中山路，金香燃燒夾雜著市井小吃香氣充斥著空氣，氣溫是讓人忍不住想多吃幾碗麵茶冰的溫度。拐進巷弄是真實的鹿港，這裡多的是被裂縫撕開的傾斜磚牆、樑垮屋塌家徒四壁的「透天」厝，許大哥及小鎮文化團隊則是穿梭在磚瓦中探尋「二鹿」繁榮的精靈。

鎮右居、慶餘堂、維文居、振興布莊，幾次隨著許大哥出入工地，有幸感受其功夫以及風範。印象深刻的是修振興布莊那回，兩層樓的伸縮梯晃得厲害，但他不費功夫就上了屋頂，「人梯合一」的境界，讓人想到《臥虎藏龍》中竹林打鬥的場景，鋁梯下的我瞠乎其後。抱著步步都是突破的心情，我舉足上鋁梯，一手緊握著鋁梯，另一手提著剛拌好的水泥，左腳踏穩了才敢踏出右腳，深怕一個失足。梯子似乎也感受到我的情緒，與我的不安共振的更為劇烈。費了番力氣才將那桶水泥擱在屋簷邊，我轉頭回望，四周紅瓦宛如一波波浪，一股感動湧上心窩，將恐懼沖掃而空。修屋頂不僅危險，還要看老天的臉色，但我可以理解許大哥的堅持，因為鹿港真美！

屋頂上與老屋對話的職人。（圖／許書基授權，作者胡祐嘉　提供）
屋頂上與老屋對話的職人。（圖／許書基授權，作者胡祐嘉　提供）

許大哥知道老屋會告訴人們它的病症以及想變成的樣子，所以他細細的與房子交耳。老房子總有很多話想對人們述說，上下那極陡的老木梯，許大哥說：「身軀必須放軟，姿態必須放低，這是老屋教會我們的道理」。我們如蛇一般，控制著身體的肌肉時而側身、時而曲脊，時而下腰，在空間中移動，像極了「蛇梯棋」。我們小心翼翼的修復，將每間老屋視為己出，唯恐傷到牆壁上的歲月、木窗框邊的時光。日復一日做著同樣的工作，卻不淪於機械化，而是在工作中投入情感，凝煉出哲思，進而砥礪出過人的心志，達到爐火純青的境地，這是我從他身上所感受到的職人精神。

我想起那次修鎮右居，我們用剩下的水泥，補了宮廟金爐的缺角及年久失修的座椅，他告訴我這就是「小鎮」。它是需要被溫柔的對待的，從一棟棟老屋開始，到這座島嶼的每一寸土地。拜別城隍尊神、李府千歲，我滿載喜悅及領悟踏上歸途。我知道有一種工人，是做工的人；有一種工人是匠司，是職人。

鋪紅瓦時還需要特別留意腳下，有些地方能踩，也些則不行。（圖／許書基授權，作者胡祐嘉　提供）
鋪紅瓦時還需要特別留意腳下，有些地方能踩，也些則不行。（圖／許書基授權，作者胡祐嘉　提供）

●黃威融評審短評：

年輕時的許大哥勤奮向學，為了離開家鄉鹿港，遠離有關「土水」的一切。在外繞了一圈，中年的他轉回家鄉承繼祖業，發起了一場行動，他要為鹿港人留下他們的家。

作者跟著許大哥出入工地，鹿港這裡有很多被裂縫撕開的傾斜磚牆、樑垮屋塌家徒四壁的「透天」厝，許大哥靠著專業修復技術，希望恢復老城昔日風采。

作者以電影《臥虎藏龍》中竹林打鬥的場景，形容主角許大哥的武功高雄：兩層樓的伸縮梯晃得厲害，但他不費功夫就上了屋頂，「人梯合一」。作者總結，有些工人是做工的人，有些是職人。


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