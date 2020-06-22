udn閱讀網路徵文「職人時代」優勝金榜公布

聯合新聞網 / 讀.書.人

主辦／udn閱讀頻道、讀創故事

合作夥伴／國立公共資訊圖書館

評審／黃威融、閱讀徵文小組


本次主題徵文「職人時代」首次與國立公共資訊圖書館攜手合作，配合「職人閱讀接力」的活動，邀請大家分享你的職人工作經驗，或是寫下曾讓你印象最深刻的「職人精神」或暖心故事！ 獲得不少網友熱烈迴響，徵稿期間收到大量來自不同職場領域中的職人故事及照片，很多甚至是我們習以為常，卻未曾想過的專業領域！

經閱讀徵文小組與評審黃威融共同決議下，最後入選8位網友，除獲參加獎U利點數50點及精美小禮組之外，作品集結成冊將上架於「讀創故事／原創」，與金榜同時公布第一篇獲選作品「【職人時代‧徵文佳作】胡祐嘉／ 飛簷走壁的精靈」已於udn閱讀頻道內率先刊登，更多作品將會陸續在此釋出，敬請期待。另外，歷年徵文獲選作品 均已同步收錄其中，歡迎前往「讀創故事」為努力創寫好故事的作家們加油打氣！


優勝3篇：

金大佛／每杯咖啡，都是「小堤」大作

紀芩／清晨六時的剃頭店

阿法貓／ 盛開的每一天

●優勝作每篇將獲得稿酬3,000元（含稅）及精美小禮組一份（內含「文創造型便條紙紙鎮」和「讀書吧帆布袋」）。


佳作5篇：

東施／表裏如一的堅持

徐尹／摩踵放頂

胡祐嘉／ 飛簷走壁的精靈

肥門林／這是木工精神我驕傲

蘇達／鐵樹開花

●佳作每篇將額外稿酬1,200元(含稅)及精美小禮組一份（內含「文創造型便條紙紙鎮」和「讀書吧帆布袋」）。

本次獲獎不僅有獎金外，還能獲得國立公共資訊圖書館及讀書吧贊助的精美小禮組。（組圖／閱讀徵文小組　提供）
本次獲獎不僅有獎金外，還能獲得國立公共資訊圖書館及讀書吧贊助的精美小禮組。（組圖／閱讀徵文小組　提供）


主評簡介

擔任本次主題徵文「職人時代」的評審：黃威融。（圖／黃威融 提供）
擔任本次主題徵文「職人時代」的評審：黃威融。（圖／黃威融 提供）

黃威融

跨界編輯人。30歲前和好友們創作《在台北生存的一百個理由》，40歲前後擔任《Shopping Design》和《小日子》創刊總編輯。近年持續參與不同領域的創意編輯工作。


徵文 讀創故事 黃威融 圖書館

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本次主題徵文活動「職人時代」與國立資訊公共圖書館合作，邀請大家分享你的職人工作經驗，或是寫下曾讓你印象最深刻的「職人精神」或暖心故事！ 獲得不少網友熱烈迴響，也收穫大量不同職場領域中出類拔粹的職人故事！經閱讀徵文小組與評審黃威融共同決議下，最後入選8位網友

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