udn閱讀網路徵文「職人時代」優勝金榜公布

爸爸媽媽，好久沒看見你們了，一個月過去了，疫情仍然不見好轉，你們過得還好嗎？不知道什麼時候，才能再次相見。返校前的夜晚，夢見了自己得了肺炎，而被迫隔離，驚醒之餘，兩隻手仍死死的抓著床沿，看著頭上的時鐘滴滴答答、滴滴答答的走著，再過不久，就要回學校了，我好擔心。

2020-05-05 11:07