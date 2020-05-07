【職人時代‧徵文示範作】黃威融／日本傳奇雜誌職人：花森安治

文／黃威融

所謂的職人，就是針對特定的專業領域，投入超乎想像的熱情和力氣，只為了達到心中認為「勉強可以交差」的標準。在我學習雜誌編輯的年輕歲月，有一位如同大神存在的總編輯，他編出來的雜誌明明就是七、八十年前作出的專題企畫和版面構成，可是完全不退流行，他就是日本《暮之手帖》 的創刊總編輯花森安治（1911-1978）。

花森安治成為《暮之手帖》總編之前，念的是東京帝大文學部，他的畢業論文是衣妝美學。畢業後在化妝品公司伊東胡蝶園負責廣告宣傳，他跟著從事書籍裝楨和插畫工作的佐野繁次郎從事廣告工作，那段工作奠定了許多後來花森總編創辦雜誌的工作方法：花森的文案不使用艱澀難懂的辭彙，簡潔易懂，文案的組合排列方式，無人能敵。

《改變日本生活的男人：花森安治傳》作者：津野海太郎翻譯：蔡青雯出版社：臉譜／城邦文化出版時間：2019年5月30日

根據《改變日本生活的男人：花森安治傳》作者津野海太郎對花森總編大學時期的研究，他在大學就展露了特殊的才能：「花森確信並非從零打造才是創造，組合既有事物，產生嶄新意義，也是創造……他認為自己的能力不在於當個純粹的藝術家，而是適合創造令人躍躍欲試的有趣新事物。」

所謂的職人，往往具有天才般的直覺，他們對現況總有些意見，他們隨時在累積創作的燃料，他們渴望作出與眾不同的新東西。他們對於時代的變化非常敏感，他們執著於做出有新意的作品。

二次大戰後，花森和大橋震子小姐成立了衣裳研究社，希望以衣裳為核心，具體研究日本人的生活，用雜誌的形式發表研究成果；他們從1946年夏天開始推出了三本造型書，銷售狀況挺好。

1948年他們將「衣裳研究所」改為「暮之手帖社」，推出B5尺寸的美麗生活手帖，花森拋棄了美式風格的造型書設計，新的版型酷似戰時的婦人生活叢書，內容超過一半是作家的散文隨筆，三欄的文字版面，四周是一粗一細的雙線框線，每篇文章是七張四百字稿紙。

《暮之手帖》一開始設定的讀者是20-30歲的女性，1953年雜誌名稱不再有美麗兩個字，圖文配置和視覺重點上不再指以隨筆文章為主，加入了大量照片和插圖；雜誌封面的繪圖、照片的拍攝、文稿的撰寫、一字一行的韻律感、字體級數、字距行距、插畫和留白細節，都是花森安治設定的製作規格；主題選材上更多樣，從女性服裝到住宅空間都包括在內。花森總編輯開創了生活雜誌嶄新的藝術形式。

此外，花森總編非常堅持不跟廠商合作，雜誌不接受廣告贊助，靠著零售收入走過七十多年。每期的商品測試，他要求公司同事長時間測試產品的穩定性，洗衣機、牙刷、熨斗……各式各樣的生活用品，他要求同事們反覆測試、持續紀錄，因為這樣獨立無私的評分，花森總編領軍的雜誌團隊成為日本戰後生活家電產品的最佳助攻手，製造商努力生產可以合乎《暮之手帖》實測標準的推薦產品。

感謝花森安治，他創辦的雜誌是二次大戰後提供日本人生活教養的指南雜誌，是伴隨著那一代日本人走向現代生活的讀本。他才華洋溢的編輯天分，和嚴厲的工作態度，是想成為職人的晚輩們，可以學習的好榜樣。

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