【防疫大作戰‧徵文佳作】字游／身為醫業的一員

(編按)作家字游投稿時間2020/3/24 ，3月17日至3月23日期間與疫情有關重大國際與國內新聞事件回顧整理如下。完整新冠肺炎疫情資訊，請持續關注udn新聞網的 「疫情整理包」。 • 3月17日 臺灣累計確診案例77，解除隔離維持22人。 • 3月18日 臺灣新增確診23例，本日累計100例，文化部宣布停辦2020台北國際書展，28年來史上因疫情停辦首例。馬來西亞即日起禁止國人出國，禁止所有外國人入境、禁止大型集會等活動至31日。 • 3月20日 全球旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免所有非必要之出國旅遊。 • 3月21日 中研院1員工確診，即日關閉部分場館、員工遠距上班。 • 3月22日 臺灣新增確診16例，總病例數達169人。新加坡政府今日宣布加強防疫措施，禁止任何短期訪客入境及過境轉機，或是進入，明日生效。 • 3月23日 臺灣累計累計195人確診，目前29人解除隔離。

「身為醫業的一員。」

「我鄭重地保證自己將憑藉良心和尊嚴從事醫業，並以此信念為人類服務。」

「病人的福祉將是我的首要顧念。」

禮堂的黃光照著每個人閃閃發亮，嶄新的白袍是在典禮首次亮相，我們高舉的右手還不曾為病人放置或拔除管子，張口念著誓詞，還不曾為病人解釋病情或給予安撫，整齊的白袍是裝飾，還不曾發揮功能。

二十二歲的我對誓詞一知半解，想著只要正直、有責任感，便能不負自己與別人。

在醫院當了半年的實習醫學生，雖整日跟著主治醫師與住院醫師學習照顧病人，不是第一線的工作者與決策者，終究不能算是真正的醫護人員，對誓詞所說的承諾也無法確認自己是否能夠實踐，直到武漢肺炎的來勢洶洶，更映照出醫護人員所背負的使命，相信自己若身在其中，也不會放棄病人、背棄職責。

未知、疼痛、死亡，都讓大部分的人感到害怕，或者，即便在未知與疼痛後活下來，帶著經過風暴的肉體，也讓人感到恐懼。

傳染病在呼吸之間。你看得見身旁的人，卻看不見他曾去過哪裡、和誰午餐，看不見他鼻息之間的飛沫與你的距離，有時，看不見得東西是更重要的。

過年期間，武漢肺炎剛在世界嶄露頭角，醫院已展開防疫措施，只開放兩個入口，並架上體溫監測器掌握所有出入人員的體溫，酒精隨處可見，護理人員戴上帽子、手套，穿上隔離衣，護理站的電腦、桌椅每日定時消毒，大家看起來也嚴肅許多。然而，醫院工作人員生活卻還是如常，像沒事一樣。

晨會照常舉行，查房前先討論每個病人的病情變化與治療，查房時關心病人每日狀況來調整藥物。尿管、鼻胃管幾天便得換一次，病人身上哪邊不舒服、哪個數據有變化，還是得去做檢查，開刀房仍然有一台一台的手術進行。吐血、血便、肝硬化、卵巢癌、心肌梗塞、淋巴癌、膽囊炎、肺炎、泌尿道感染，疾病不因傳染病的爆發而消失，醫院仍然維持如常地運作。

外頭風聲鶴唳，對醫院充滿恐懼，人人都戴上口罩、搶購酒精，醫院裡的人們卻依然平靜，儘管醫護人員也會恐懼，不知道今天面對的人會不會是明天記者會上的確診病例，但比起恐懼，工作與職責才會主導我們的行為，不論是有接觸史的病患、有症狀的病患、有接觸史又有症狀的病患，該怎麼治療還是不會改變，沒有人會被放棄。

醫護人員是一種職業，不特別偉大，也不該特別辛苦，但治療生病的人，是我們的責任，疾病讓人感到絕望，醫學則能帶來希望，我們花了好多時間和心力來學習怎麼治療病人、保護自己，不論醫學界怎麼勾心鬥角，新興傳染病又怎麼讓人害怕，只要還有力氣，醫師不會、也不該放棄自己的病人。

「身為醫業的一員。」

「我鄭重地保證自己將憑藉良心和尊嚴從事醫業，並以此信念為人類服務。」

「病人的福祉將是我的首要顧念。」

主治醫師的長袍隨著步伐擺盪，住院醫師值班後的髮根有些出油，我跟在最後面，戴著口罩仍聞到病房的味道五味雜陳。

「防疫期間，口罩要戴好，等今天抽血結果出來，如果情況穩定了，明天就讓你出院回家。」

生病的人難免會恐慌，我們不免要溫柔。

●汪漢澄評審短評： 一般來說，一位初出茅廬的實習醫學生，在醫院裡的角色有點介乎局外人與局內人之間的尷尬。但是此時適逢其會進入醫院的新科實習醫學生們，初入臨床，就必須面對嚴峻的疫情，承受更繁重的工作與心理的不安，不啻為一種震撼教育。這位醫界的幼雛，對醫師誓詞的感受，想必要比前輩學長姐們來得更深一些。他在不斷用醫師誓詞強化自己的信念，安撫自己的不安的過程當中，也不免會讓醫師誓詞在自己心中埋下更深的種子。

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