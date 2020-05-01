【防疫大作戰‧徵文佳作】依然／護士阿姨的防疫現場

(編按)作家依然投稿時間2020/3/23，3月16日至3月22日期間與疫情有關重大國際與國內新聞事件回顧整理如下。完整新冠肺炎疫情資訊，請持續關注udn新聞網的 「疫情整理包」。 • 3月16日 臺灣累計確診案例67，解除隔離22人，中央流行疫情指揮中心宣布三級警告國家，警示民眾非必要勿前往第三級警告地區，否則。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布關閉邊境 • 3月18日 臺灣新增確診23例，本日累計100例，文化部宣布停辦2020台北國際書展，28年來史上因疫情停辦首例。馬來西亞即日起禁止國人出國，禁止所有外國人入境、禁止大型集會等活動至31日。 • 3月20日 全球旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免所有非必要之出國旅遊。 • 3月21日 中研院1員工確診，即日關閉部分場館、員工遠距上班。 • 3月22日 臺灣新增確診16例，總病例數達169人。新加坡政府今日宣布加強防疫措施，禁止任何短期訪客入境及過境轉機，或是進入，明日生效。

我守著防區，嚴密監控。

想當初只是一個小初衷，果真命運的羅盤如我所願。站在這個位置，原本就是一個小角色，只要盡忠職守，不必衝鋒陷陣。我甘心這樣的平庸，樂此不疲。沒想到，我被突來的硬仗推到最前線。

因應冠狀病毒，早上的體溫測量是第一波監控工程。量體溫不難，難的是要和這群青春期的孩子磨蹭。體溫計像槍迅速瞄準腦門，額前的窗簾(瀏海)擋路，她，有時是他，慢條斯理撥開一個小縫給你，深怕壞了完美的髮型！

疫情升溫中，小病小痛也不會少。才聯絡家長來帶回一個跌倒受傷的孩子。眼前這孩子用拳頭捶玻璃，手部鮮血淋漓，止血處理後，通知家長送醫院。他跟女同學吵架，拿玻璃出氣，原因是「我不打女生！」，這是他常上演的社會大哥爆力版，像季節性的流感，每隔一段時間來一回。

「護士阿姨！我手痛！」不想上課，就鑽縫趁隙當逃兵。「手痛！頭髮痛不痛？鞋帶痛不痛？」他是來添亂的！讀了十幾年書，我從未去過「保健室」，現在的小孩驕嫩許多，動不動就要找護士阿姨，擦個萬金油、量個體溫，彷彿就得到療效與安慰。

午餐後要清潔消毒。還有一個班遲遲未來領消毒水，每天總要廣播三催四請，我雙手插腰抱怨著。這時校長站在門口叫我，談了一下防疫的工作。他不想進門，健康中心是病毒匯據點，也可能是發散點。昨晚我的孩子感冒發燒，這真是前方戰線吃緊，後方自家的院子著火了！

「阿姨！她好像發燒…」「啊！快！」。幸好體溫計微笑地停在安全的刻度，孩子原本奄奄一息的模樣，一聽到沒發燒，突然眼神活了過來。在此流感、冠狀病毒肆虐的非常時期，每個人都壓力大。每個人？也不見得，孩子們常共享一杯飲料，你一口，我一口，宣示忠誠的友誼。還是有人不怕死 ，很讓我神經緊張。誰要是成了病毒入侵的破口，而引發遍地烽火，可不是神氣的事！

會發生的總會發生，從不會讓路熄火。「有人昏倒了！」你帶著口罩，兩階併做一階爬到三樓現場，缺氧中…。以前在醫院有醫生cover，現在一切靠自己。總之，太平時代，你人微言輕；緊急狀況時，卻非你不可！

「護士阿姨！可以要一個口罩嗎？」「老師！請登記一下好嗎？」老師用眼神頒給我一個綽號「小氣歐巴桑」。有誰不滿意的，換人做做看！

衛生局、教育局，防疫公文一封封下來，公文旅行到最後還是要歸到「全校最具醫療知識」那個人的手裏。疫情的颱風狂野颳起，你一邊要嚴陣以待，還要一邊辦理例行的量體重、量視力、打預防針、特殊疾病個案追蹤與報告…。

中國的確診案例一路領先，歐美苦追在後。別人的今天可能是自己的明天。SARS流行時，和平醫院以迅雷不及掩耳的閃電行動封院，有人正巧去送貨，有人只是去借個廁所，就出不來了！當人心惶惶，草木皆兵時，醫護人員更要有南丁格爾的愛與耐心、鋼鐵人的體力，還得要有迎敵的勇氣。SARS惡夢不遠，又來了冠狀病毒，小護士身為人妻人母，帶著鋼盔保護他人，還要預防自己中槍倒地。每天像在闖關打怪，度過平安的每一天，都要暗中感激神恩。縱然有千萬個逼不得已，但是捨我其誰！

●汪漢澄評審短評： 在疫情之中，醫護人員當然是站在防疫的最前線，然而常常被忽略的是，防疫並不只在醫院裡面進行，社會各個角落，都有醫護人員在默默的承擔這個重任。本文生動地描繪了校護這個別人心目中的輕鬆美差，不巧碰到疫情蔓延時衝鋒陷陣的一天。心中的焦躁與碎碎唸，卻掩蓋不了堅守防線的專業操守，以及捨我其誰的專業自豪。那也許是因為作者的心裡很明白，碰到的挑戰越大，承擔得越多，醫護人員才更能感受到自己無可取代的價值吧？

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