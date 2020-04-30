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【防疫大作戰‧徵文佳作】城堡／ 心目中最棒的防疫勇者

聯合新聞網 / 讀.書.人

(編按)作家城堡投稿時間2020/3/6，2月28日至3月5日期間與疫情有關重大國際與國內新聞事件回顧整理如下。完整新冠肺炎疫情資訊，請持續關注udn新聞網的 「疫情整理包」

• 2月28日 增加2例確診病例，總確診個案數為34人。

• 2月29日 公布案33日本旅遊路徑，掌握67名接觸者持續採檢。

• 3月1日 臺灣累計案例40，確診人累計12人解除隔離。

• 3月2日 臺灣累計案例41，日本今日起全國高中以下正式停課至4月春假。

• 3月5日 臺灣實名制口罩領取量增加，成人從7天2片增加為3片，兒童口罩從7天4片增為5片 。


我的父親是一位醫師，一位經歷過SARS封院的醫師。

對一位小學生來說，在今年新冠肺炎疫情爆發之前，根本沒有聽過什麼叫做SARS，也從來不曉得它的恐怖。就在今年一月上學期結束時，父親突然取消了寒假中原本預計要出國的計畫，還很慎重的將我和姊姊找來，一起看了「SARS-和平醫院的封院紀錄」、「全境擴散」等影片，將他埋藏在心中十幾年的秘密向我們娓娓道來。

原來那時父親還在醫院當一位住院醫師，親身經歷過那影片中駭人的SARS風暴，眼看著身邊的同學、同事逐一淪陷，醫院中能拿到的N95口罩、防護衣等物資又是如此短缺，一個口罩要使用好幾天才能更換，他能做的也只有不斷的提醒自己要做好雙手的消毒清潔，不要碰眼口鼻部位，絕對落實進出汙染區域的感染管制步驟，才能在十七年前那一場無形的戰爭中全身而退。即使後來他離開醫院來到基層診所，當年養成的感染管制習慣，還是依然落實在每天的日常生活中，沒有片刻鬆懈。

從有記憶以來，我和姊姊就被耳提面命要求要正確、完整的洗手，養成不隨意碰觸眼口鼻部位的習慣，稍有忘記，就會被父親以堅定、嚴肅的口吻來提醒，心裏還納悶著怎麼明明是火象星座的父親，卻有著如處女座一樣龜毛的個性，如今看來我才恍然大悟，原來他所做的一切，都是為了將來有類似的疫情來襲時，他最愛的家人也能像他當年一樣安然過關。

今年從過年前，大家還在討論要不要戴口罩、哪一些國家要不要禁止入境時，父親就已經開始了各種防疫的措施，諸如患者的旅遊史詢問、診所門口設置簡易發燒篩檢站、環境區域的徹底消毒、防疫物資的購買與儲存等，他也常常上網去呼籲政府採行相關的防疫措施，並在臉書上教導社區民眾正確的防疫觀念。這些雖然都是很耗費人力、金錢與時間的工作，但是他依舊絲毫不馬虎，每天做好做滿。

我很欽佩像父親一樣，在臺灣的各個角落中奮戰不懈的醫護人員，冒著生命危險，不計代價貢獻自己的時間與所學，讓同在一條船上的臺灣人民得以在驚濤駭浪中，穩穩的駛向平安的彼岸。我要大聲的對他們說:「防疫勇士，謝謝您們！」

●汪漢澄評審短評：

作者以一位曾經參與抗SARS醫師的子女的設定出發，描寫自己那位有點強迫性格傾向的醫師父親，長期以來的言行身教，以及遇到新疫情時的耳提面命。由此推而廣之，向廣大的醫護人員致敬。平鋪直敘之中，讓讀者在面對疫情的不安心境裡，也能感受到身邊其實還有著許多可靠與值得信賴的專業人員，作為自己抗疫防疫的後盾。

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