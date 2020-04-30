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【防疫大作戰‧徵文優勝作】 洛杉／ 你們都歸我管

聯合新聞網 / 讀.書.人

(編按)作家洛杉投稿時間2020/3/23 ，為保留徵文時事感，3月16日至22日期間與疫情有關重大國際與國內新聞事件回顧整理如下。完整新冠肺炎疫情資訊，請持續關注udn新聞網的 「疫情整理包」

• 3月16日 臺灣累計確診案例67，解除隔離22人，中央流行疫情指揮中心宣布三級警告國家，警示民眾非必要勿前往第三級警告地區，否則。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布關閉邊境。

• 3月18日 臺灣新增確診23例，本日累計100例，文化部宣布停辦2020台北國際書展，28年來史上因疫情停辦首例。馬來西亞即日起禁止國人出國，禁止所有外國人入境、禁止大型集會等活動至31日。

• 3月20日 全球旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免所有非必要之出國旅遊。

• 3月21日 中研院1員工確診，即日關閉部分場館、員工遠距上班。

• 3月22日 臺灣新增確診16例，總病例數達169人。新加坡政府今日宣布加強防疫措施，禁止任何短期訪客入境及過境轉機，或是進入，明日生效。

2020才一開年的某天，我一出電梯，準備找大樓管理員老余領取掛號郵件，就看他隔著櫃檯靠近我，用耳語似的音量叮嚀我最近沒事別去大陸，我一頭霧水，他接著說，「記得我說我老婆是開旅行社的吧，她說大陸有一種肺炎正在流行，很多台商都知道⋯⋯」後面省略數百字。

我當時不明所以，但記下了他的「悄悄話」，開始留心新聞，農曆年前在大陸工作的親友開始提前返台後，陸續聽到類似肺炎的消息，才發覺老余是我家大樓的吹哨人。

大樓管理員「老余」在我們大樓的職稱為「總幹事」，六十多歲但身形高大，說話總是有種在部隊喊口號的宏亮威嚇感。我剛搬來時，帶了水果去打招呼，順便請教大樓注意事項，他一知道我是台南孩子，立刻發揮「老鄉精神」，介紹他也是台南人。他很自豪自己的軍人身份，公事包裡還隨身攜帶一張營區大合照，當年的他還真是英姿煥發，我常在想這句稱讚是他帶老照片的動力。

農曆年後，我發現老余整天開著的電視畫面不再是一再重播的宮鬥劇，而是不間斷的新聞報導。而新冠病毒的傳播史和住戶該如何自保，端看老余的日常和提醒就見分曉。

我們這棟住辦混合大樓，上百個住戶和公司行號，說多不多也是幾百個人，每天這麼多人進進出出，地點又是座落在捷運口不遠處，過往行人無數；他的責任感極重，每個颱風天必來檢查地下室排水系統和頂樓，要請假還會手寫告示向住戶致歉，現在這個非常時期，我看到他自己派了不少工作，每天都在一些小地方增加防疫提醒和措施。

他以身作則開始帶著口罩上班，見到人便提醒有口罩就帶著，電梯裡告示欄隨著疫情變化的政府信息每日更新。櫃台上還放了一瓶酒精，凡經過者都可以噴手消毒。早晚兩次的信箱和大樓巡視時間，只見老余帶著酒精隨噴隨擦，還撤掉了每樓電梯出口的植栽擺飾，方便清潔大姐更仔細地工作。

可能是軍人性格，老余表面看來嚴肅氣息令人生懼，但其實他就是陽剛版的婆媽；擔心住戶不懂自保，更擔心外來的「入侵」。他半強硬地建議外送只送到一樓門外，讓住戶戴口罩下來拿，避免東奔西跑的外送人員進到大樓內。電梯按鍵區，也被他貼上「防護膜」，在不傷害按鍵條件下，時時可以噴酒精消毒。和他相熟如我，前幾天和他說起買不到酒精，他立刻轉身打開桌邊櫃，拿出一瓶幾乎全滿的酒精，讓我自備容器去分裝，在這個酒精如黃金的時刻，他的大方令我感動。

他現在出去抽煙時，不再和隔壁管理員談天說地，而是煙叼在嘴邊，一雙炯炯有神的眼睛直盯著大門，看到住戶沒帶口罩就問是否沒口罩，看到外送機車靠近就先出聲問哪一樓，任何人經過櫃台，就聽他喊一聲「噴噴手再上去」。

以前我的鄰居常笑抱怨老余太囉嗦，但這段時間我反而聽到不時有住戶在說謝謝。若不是他的熱血和熱心，還有常開玩笑掛在嘴邊「你們都歸我管」的口頭禪，我不會少了一絲不安，多了一點信心。此時全球疫情擴散嚴重，媒體上隨處可見人心的浮動和焦慮，我倒是想感謝老余，還好我們都歸他管。

●汪漢澄評審短評：

本文生動的描寫了一位軍事背景與軍人性格的大樓管理員，他的一絲不苟，以及大小事一把抓的治軍風格，在平日也許讓人覺得婆婆媽媽，在「戰時」卻無疑成為一股安定人心的力量。人在變局之中，徬徨之時，特別需要一個值得信賴的對象，許多讀者的生活中與心裡面，可能也都有著那麼一兩位當自己面臨未知與恐懼的時候，想要「歸他管」的中堅人物吧？

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