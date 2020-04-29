【防疫大作戰‧徵文優勝作】陳珮珊／缺口，看見光

(編按)陳珮珊投稿時間2020/3/9，為保留徵文時事感，3月2日至8日期間與疫情有關重大國際與國內新聞事件整理如下完整新冠肺炎疫情資訊，請持續關注udn新聞網的 「疫情整理包」。 • 3月2日 臺灣累計肺炎案例41 • 3月5日 臺灣實名制口罩領取量增加，成人從7天2片增加為3片，兒童口罩從7天4片增為5片 。 • 3月6日 澳籍音樂家確診個案在臺期間出入飯店及國家音樂廳，共有接觸者包括樂團團員、工作人員、計程車司機等人，103人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。 • 3月7日 法、德、西三國病例大暴增，三國旅遊疫情升為二級警示區，鑽石公主號19名返台旅客今晨解除隔離，返家需自主健康管理。 • 3月8日 臺灣無新增確診病例，已有15名案例康復出院。

「辛苦了！口罩國家隊提早交機60台。」電視跑馬燈閃過這行字，我頓時心跳加速。那是台灣工具機業者放下私我，共同為眾人拚製口罩的結果，不容易。

想起自己幾日前的小掙扎。

車禍受傷後，天天跑醫院復健。有天經過院旁藥局，見長長人龍排隊等著買口罩，我抬頭看告示，兩點開賣，正是我預約復健時間，只能嘆口氣，擦身而過。

搭公車回家，到站時三點，又見排隊人潮，原來是站牌旁藥局正在換領口罩。「約莫排三十位，已開始換，或許馬上能領到，排不排呢﹖」我猶豫著。不過，臉上的口罩已經幫我做好決定—那個從家裡翻出、有點年紀的庫存，用一次就起毛邊，頻頻搔癢皮膚及眼睛。而那條壓鼻樑的小鐵條，起伏著破罩而出的蠢動，刮得臉頰微疼，時不時撩撥潛藏的浮躁與不安。

從藥師手上接到號碼牌，感覺像中樂透。一張手寫「65」的薄紙片，捧在手心卻覺沉甸甸；立刻入列等候，開始以拉長脖子，眼巴巴望向前方的姿勢佇立。時間秒秒過，肩頸皆乏了，隊伍卻前進不多，焦躁油然而生。「唉，緊繃也無濟於事，既來之則安之。」我想著，決定開始搭訕前後方陌生人；眾人話題很自然圍繞武漢肺炎疫情，「同仇敵愾」讓彼此快速熟捻，氣氛轉為輕鬆，像是進行了某種集體治療。

愁眉不展的臉卻持續出現。

每隔幾分鐘，隊伍旁就會經過幾個未索到號碼牌的人，帶著惆悵。

我前方終於只剩十名等待者。

一位媽媽模樣的女子走過，吸引住我的目光。她穿著樸素，斜背大布袋，肩背著裝有青菜的環保袋，手上還提著塑膠便當袋。站到藥局門口時，神色慌張，隔著圈繞的人群數度往門內張望。旁人見狀直接告訴她︰「號碼牌早領完了」，她「啊」了一聲，雙眼透出失望，卻沒馬上離開，只是搓著雙手，祈禱似的，繼續往門內探看。

我放眼望向已取得號碼牌的行列，全戴著醫療口罩呢。而她，臉上掛的卻是一只過大、紅底卡通圖案布口罩，瘦削的臉整個被埋入愁苦了，只剩失神的雙瞳微閃著，在人群裡格外刺眼。

心中升起不捨。

「但我排了一小時，或許再十分鐘就能領到。天天進醫院，口罩實在用得兇啊。」我開始天人交戰。

想起那日媽媽在電話裡跟我說的事。

前幾天她從台北回離島，想碰運氣領口罩，結果，到了藥局門口一樣人山人海。為了我她沒有立刻放棄，還是入內詢問，果然名額早滿。她本想調頭回家，卻被藥局老闆一把拉住，原來是她曾經教過的學生，偷偷塞給她一小袋東西，低聲說：「老師，這給你，是我們家自己的，你收好。」

她回到家打開看，竟是三包、十五個口罩。「當下覺得好感動，覺得自己這一生當老師真是值了，以前沒白疼學生。」媽笑著說。而我清楚聽出，那笑聲裡的愉悅不只因為口罩。

想著母親的笑。

我開了口，對著眼前那位戴布口罩的媽媽。

「你很需要口罩嗎？」她竟毫無掙扎，立刻對我點點頭。

「那給你吧。」 我將手裡緊捏了一小時的號碼牌塞到她手裡，轉身離去。

「謝謝。」聲音從背後的布口罩裡傳出，微弱地。我回了頭跟她點點頭，那一瞬間，在她眼裡讀到滿滿感動。

我彷彿也看到我母親的眼睛。

●汪漢澄評審短評： 背景是疫情中排隊買口罩的尋常場景，講的卻是民胞物與的人情故事。作者在私心與同情心的短暫交戰後，終於因為之前從母親那兒得到了受惠於人的感恩心境，而將這份溫情轉給了他人的母親。事情雖小，暖度卻高，並且由小及大，讓人感受到嚴峻疫病的寒冬之中，善良的人們所傳達出的溫度。也暗示不管疫情有多險峻與持續多久，最終能夠戰勝對疾病的恐懼的，必然還是人與人之間的互助。

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