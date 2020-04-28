【防疫大作戰‧徵文優勝作】 格雷／ 戰士們

(編按)作家格雷投稿時間2020/3/10 16:04，3月3日至3月9日期間與疫情有關重大國際與國內新聞事件回顧整理如下。完整新冠肺炎疫情資訊，請持續關注udn新聞網的 「疫情整理包」。 • 3月5日 臺灣實名制口罩領取量增加，成人從7天2片增加為3片，兒童口罩從7天4片增為5片 。 • 3月6日 澳籍音樂家確診個案在臺期間出入飯店及國家音樂廳，共有接觸者包括樂團團員、工作人員、計程車司機等人，103人列為密切接觸者須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。 • 3月7日 法、德、西三國病例大暴增，三國旅遊疫情升為二級警示區，鑽石公主號19名返臺旅客今晨解除隔離，返家需自主健康管理。 • 3月8日 臺灣無新增確診病例，已有15名案例康復出院。 • 3月9日 今日無新增案例。指揮中心宣布將推出口罩2.0新措施，採網路預購、超商取貨。第二批接返滯留湖北臺人包機終於確定於10日晚間至11日凌晨先後由華航、東航共同執飛。

今年，歡欣慶賀新年到來的炮竹聲不見了，取而代之的是一個又一個紅色燈號警戒在世界地圖上亮起。寂靜的機場大廳，空蕩的百貨商場，行人將自己的身軀縮在小小的口罩後頭，匆匆飄盪在沉默的街道。壓抑的心靈，憂愁的情緒，人們關在自己四方的家中，將歡笑鎖進衣櫃，編織著悠長的寂寞與煩悶，一切的寂寥被鎖在小小的島上，令人感到窒息。從海的那一邊飄散的小小火星，在這片土地炸出一陣陣花火。

武漢肺炎，新冠肺炎，COVID-19，無論你怎麼稱呼，它都將恐懼與猜忌深深的刻進我們內心。病毒帶來的不只是身體的痛苦，還有心靈的折磨。我們恐懼於與陌生人交談，對於咳嗽聲敏感的像是聽見死神的喪鐘，我們搶購口罩與防疫物資，深怕自己成為疫情大爆發時被落下的那一個。在病毒擊倒我們的身體之前，恐慌就已經腐蝕了我們的心靈。

在這種時候，有一群人站了出來，那就是政府的防疫團隊。他們沒有被未知的疾病與險惡的國際局勢嚇的裹足不前，發揮了堅強的責任感與厚實的專業知識，為我們把守每一個關口。面對謾罵，也不曾退縮；面對質疑，也虛心接受；面對挑戰，也勇往直前。儘管不可能事事盡善盡美，但他們依舊盡了最大的努力來守護我們的安全。

除了防疫團隊，在這場戰爭中，最辛苦也最勇敢的是站在第一線的醫護人員。他們是勇敢的騎士，套上了繁瑣的戰甲，懷抱著巨大的壓力，在負壓病房裡，在返台包機上，在各地檢疫所中，義無反顧的投身於每個需要他們的戰場。當結束一場戰鬥，疲累的卸下戰袍時，汗水與淚水沾滿全身，混合成濃烈的期望，期望著自己的付出能幫助這場戰爭早日落幕。是怎樣的信念能支撐他們堅強的站在有感染風險的戰場上？我無從明白，但這樣的付出讓我只能獻上深深的敬佩與感謝。

在這場戰役中，每個角落的人都做出了貢獻，工具機廠商不計成本的組建國家隊，為了口罩的增產不分日夜的趕工；各大藥廠也與中研院串聯起來，為了疫苗的研究努力不懈；各級單位配合政府的政策，縱有諸多不便依然為了疫情考量而行動。從上到下，所有的民眾都被感染了，被一種使命感與責任感染。國軍，警消，企業行號，司機，上班族，家庭主婦，學生，無數的戰士們在社會各個角落貢獻自己的力量。我曾經在搭上公司的電梯前被打掃的阿姨叫住，她要我先等她做完消毒再搭會比較安全。看著她努力消毒的背影，斗大的汗珠從她的頭巾下滑落，我心理不禁感受到一股暖意，就是這種力量讓我們愈來愈好。或許還有很多事情不盡人意，但我們正朝著正確的道路前進。

病毒固然可怕，但我們不該失去希望，做好個人的衛生防護，用善意與感謝磨利武器，交給第一線作戰的醫護人員，讓他們能無後顧之憂的作戰。一個人的力量或許微薄，但數千數百萬人集結起來，就會形成無法擊破的巨大後盾。病毒會侵蝕我們的器官，但它無法消滅刻在我們DNA裡的善良與勇氣。在這段時間裡，大家都會有許多犧牲，對身邊付出的人多一點關懷與包容，堅定信念，攜手走過難關。最後，對於所有犧牲奉獻的戰士們，我想說聲：辛苦了，謝謝你們！

●汪漢澄評審短評： 作者秉持著誠摯的感激心態，從大到小，由遠及近的完整點出所有無私奉獻的抗疫戰士們，向他們致敬。本文清楚的闡述當大規模的疫情到來時，並沒有人能夠置身事外，而正是因為有著那麼多不計個人利益甚至個人安危，自動自發奉獻自己的無私勇士們，我們才必然會在這場抗疫戰爭中贏得最後的勝利。

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