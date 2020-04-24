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【搶先閱讀】《劍魂如初3：惟願星辰》讀創故事優先連載！

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

有讀小編手札

耗時三年，臺灣作家懷觀所寫下奇幻小說《劍魂如初》，2017年便被文化部「出版與影視跨產業媒合會」選入「改編劇本書年度推薦書單」中，在尚未出版前就已跟韓國出版社敲定版權，2018年一出版便引起轟動！

去年（2019）更被國際有聲書業者將其作品製成廣播劇，今年終於迎來期待已久的續集：《劍魂如初3：惟願星辰》，全書預計5月1日正式上市，「讀創故事」搶先刊載，即日起每日更新連載兩篇，帶著讀者們一起重回劍魂如初的世界中，一睹為快。

精彩片段試讀

文／懷觀

「我還是決定辭職。」

接受蕭練求婚的第二天早上，如初坐在「國野驛」餐室靠窗的小圓桌旁，神色凝重地如此開口。

「當然。」坐她對面的蕭練立即回答，一點驚訝或反對的樣子都沒有。

這個反應出乎如初的意料之外，她捧起茶杯喝了一口，看著他又說：「我會照原定計畫，開始準備出國進修。」

「選好地點了？」蕭練問。

「還沒，我還在看資料⋯⋯」如初打住，喝下第二口茶，抬起眼，看進蕭練的眼底，問：「所以你打算什麼時候移除禁制？」

蕭練取茶杯的手停在半空中，神色出現掙扎，但並未迴避她的視線。過了一會兒，他垂下眼，輕聲說：「只要妳願意，我隨時可以。」

很明顯他原本有話要講，最後選擇不說，但如初顧不得介意。她伸手拉住蕭練，開心地問：「我明天就去找主任，好不好？」

陽光映射下，她無名指上的訂婚戒指熠熠生輝。蕭練盯著那顆碩大的翡翠片刻，抬起眼，對如初微微一笑，說：「一起去。」

＊＊＊＊＊

在如初的印象裡，媽媽常常哭、也很少哭。

常常哭是因為媽媽特別愛追劇，一不小心就會哭腫眼，她又捨不得不追，往往坐在電視前一邊哭一邊喊女兒老公幫忙拿條濕毛巾，她要敷眼睛。但除此之外，媽媽哭的次數屈指可數，而且每次都是為了她跟爸爸，從來沒有為其他事情哭過。

然而這一次，因為外婆舊疾復發凌晨住進加護病房，媽媽哭了，而如初立刻慌了⋯⋯

「我馬上買機票回來陪妳！」如初對著手機直嚷。

「不用啦。」媽媽擤了擤鼻子，無精打采地說：「妳爸陪我就好，妳提早回來我還要照顧妳，沒意義。」

「我可以自己照顧自己。」如初繼續嚷著，頓了頓，不知怎地莫名其妙加了一句：「還有蕭練。」

話一講完如初立刻後悔，然而媽媽在另一頭沉默片刻，居然以一種「我早就料到」的語氣問：「你們復合了喔？」

「對⋯⋯對啦。」

「那他今年還要不要跟妳一起回來過年？」

「不知道，我還沒問他。」如初頓了頓，怯怯地問：「你們還會歡迎他嗎？」

「歡迎啊。不過家裡很亂，沒有招待好叫他不要介意。」媽媽毫無芥蒂地這麼說，彷彿她跟蕭練分分合合根本小事一樁。

也對，外婆都病重了，相較之下，她跟蕭練之間的事，對媽媽來說，真的不重要⋯⋯

要不要趁現在順便告訴媽媽她答應蕭練求婚的事呢？


●本文摘自圓神出版出版之《劍魂如初3：惟願星辰》，請勿轉載。欲詳其它篇章，立即前往讀創故事瞭解更多

●全書將於5/1完整上架，敬請期待。

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☞《劍魂如初》他愛她，卻無法控制想刺穿她的衝動；她愛他，卻不知他本非同類……而羈絆他們的，不只有愛情，還有以命為誓的禁制。每個揪心時刻，多希望他只是平凡的血肉之軀……

☞《劍魂如初2：山河如故》情深不壽，愛以致傷。他總說光陰苦短，她的時間珍貴，要她好好過。卻從來不明白，正因為光陰苦短，所以才更需要憑著一股衝動，義無反顧。

☞《匣心記1》她從青樓名利場到宮廷生死局，他從金燦燦龍庭到白茫茫大地。絕代倌人與亂世帝王，貴賤是天塹，愛情是天梯，身分與生理各有殘缺的兩人，該如何跨越彼此心中的檻？

作者簡介

懷觀

生於高雄岡山，一個人口不滿十萬的南方小鎮。十二歲以前住在一棟有著小小藏書閣樓的三層樓房。在閣樓裡她同時讀到了曹雪芹的《紅樓夢》與喬治馬丁的《萊安娜之歌》；兩者相加，成為她幻想與寫作的出發點。

在清華大學取得碩士學位之後，懷觀進入芝加哥大學經濟學博士班。在那裡，她不但認識到世界頂級的學術心智，也因此接觸了英美的故事寫作教育。之後她先後旅居紐約州、蒙特婁、香港等地，最後回到家鄉。著有《未見鍾情》、《劍魂如初》、《劍魂如初2：山河如故》。


讀創故事 愛情 圓神出版 閱讀

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