udn閱讀網路徵文「防疫大作戰」優勝金榜公布

主辦／udn閱讀頻道、讀創故事
協辦／橘世代
評審／神經科醫師 汪漢澄、閱讀徵文小組
2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）持續蔓延全球，近期疫情稍有減緩，部分國家確診數卻不降反升，使得情勢不見明朗。於此同時，臺灣在上週連續兩日（16、17）發佈當日零確診消息，總確診數相較於世界各地也相對來的低。在各地不停傳出停班、停課甚至是封城的消息，而在臺灣的人們仍然保有穩當的日常生活，要感謝的人實在是太多了。
為了鼓勵大家說出感謝，同時也讓大家持續關注疫情動態，udn 新聞網閱讀頻道發起徵文活動「防疫大作戰」，邀請大家寫下自己的防疫經驗與心得，並向恪守崗位防疫人員們給予鼓勵、表達感謝，徵稿期間收穫不少網友熱烈迴響。
經閱讀徵文小組與評審汪漢澄共同決議下，最後入選8位網友除獲參加獎U利點數50點外，作品集結將成冊上架於「（讀創故事／原創）」，為保留徵文時事感與完整呈現投稿者創作動機，每篇文章都會特別註記投稿時間及當周重大疫情新聞事件回顧，後續也將陸續刊登 udn 新聞網閱讀頻道內，敬請期待。
優勝3篇：
葛羅／受困湖北山村，樂觀安居靜謐田野
陳珮珊／缺口，看見光
洛杉／你們都歸我管
●優勝作每篇將額外獲得稿酬3,000元(含稅)及精美小禮，另外，將擇優刊登在4月25日橘世代周報中。
佳作5篇：
依然／護士阿姨的防疫現場
城堡／心目中最棒的防疫勇者
小麥／自遠方的祈禱
字游／身為醫業的一員
格雷／戰士們
●優勝作每篇將額外獲得稿酬1,200元(含稅)及精美小禮。
主評簡介
汪漢澄
神經科醫師，現任醫學中心主治醫師，醫學院教師，曾任科主任，學會理事長。專業研究之外從事醫普與醫學人文寫作有年，作品散見各報章雜誌，現為聯合報副刊「腦科先生說古今」專欄作家。
更多徵文最新動態
⭐主題「職人時代」邀你用職人精神，投稿說故事
現在是職人時代！聯合新聞網「閱讀頻道」與國立公共資訊圖書館合作舉辦「職人時代」徵文活動，4/16-5/20期間歡迎大家來稿分享你印象深刻的「職人精神」或暖心故事！
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為了鼓勵大家說出感謝，同時也讓大家持續關注疫情動態，udn 新聞網閱讀頻道發起徵文活動「防疫大作戰」，邀請大家寫下自己的防疫經驗與心得，並向恪守崗位防疫人員們給予鼓勵、表達感謝，徵稿期間收穫不少網友熱烈迴響。
耗時三年，臺灣作家懷觀所寫下奇幻小說《劍魂如初》，終於迎來期待已久的續集：《劍魂如初3：惟願星辰》，全書預計5月1日上市，「讀創故事」搶先刊載，即日起每日更新連載兩篇，帶著讀者們一起重回劍魂如初的世界中，一睹為快。
在這「職人精神」當道的時代，在你生活中是否有認識這樣的「職人」？你是否曾經被「職人精神」的堅持所感動？你又或者，你就是這樣的職人，你對工作又有什麼異於常人堅持與要求？udn閱讀頻道舉辦「職人時代」活動徵文，歡迎網友分享你的職人工作經驗，或是寫下曾讓你印象最深刻的「職人精神」或暖心故事！投稿文長1200字為佳，email至「reader@udn.com」信箱，截稿時間為5/20（三）止。
防火防盜防閨蜜，搶錢搶糧搶男友，妳的身邊有沒有一位真心陪妳又哭又笑，說心事重義氣的貼心閨蜜好友？
你是否曾經有過類似(或正在經歷)的防疫經驗與心得，還是曾遇過哪些默默為民服務，或是恪守崗位的防疫勇士，並對他們心存感謝呢？udn閱讀頻道舉辦「防疫大作戰」活動徵文，邀請網友分享防疫經驗，或想要給予心目中的防疫勇士們鼓勵與感謝，投稿文長1200字為佳，email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為3/24（二）止。
突然意識到，原來我所流連的，並非在哪喝咖啡，或者哪兒的咖啡有著怎樣滋味，從第一次的拿鐵冰沙到此際外島的City Cafe，不是咖啡，而是喝咖啡時老爸在身邊的感覺，自己能夠無所憂慮、無所顧忌的無話不談
在種種或新或舊的飲料裡，我最愛的卻是有著千年悠久歷史的茶。我所謂的「茶」，並不是手搖飲料或是罐裝茶飲，而是一壺熱水沖下，剎時間茶香充盈整個鼻腔的現泡熱茶。
倡導食療的人說廚房是藥局，母親是醫生。相信每種天然的食物都有它天賦的療效，甚至，即使療愈不了你的身，也可療愈你的心。綠豆湯平易近人不驕氣，你可以用各種方式調理出你期待的功效。
咖啡也成了我生命中的要角，無論我遭遇了什麼好事或壞事，一定要喝一杯咖啡才能感到安心，也曾在陌生的城市為了尋找一杯咖啡的蹤影而慌亂......
仙草飲，黑漆漆，看似毫不起眼，卻總在夏日予我清涼、冬日許我溫暖。
本次主題徵文活動「進擊的飲士」邀請大家寫下鍾愛飲品的理由，以及與它有關的難忘故事，獲得不少網友熱烈迴響，收到相當多的投稿，經閱讀徵文小組與評審宇文正共同決議下， 最後入選8位網友除獲參加獎U利點數50點外，作品集結將成冊上架於「讀創故事／原創」中，後續也將陸續刊登於udn閱讀頻道內，敬請期待。
認真想來，單身的我，著實跟垃圾車差不多：每日路線既定規律，脾氣又臭又硬，更被迫扛起改造髒亂的社會期許......
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