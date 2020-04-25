udn閱讀網路徵文「防疫大作戰」優勝金榜公布

聯合新聞網 / 讀.書.人

主辦／udn閱讀頻道、讀創故事

協辦／橘世代

評審／神經科醫師 汪漢澄、閱讀徵文小組


2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）持續蔓延全球，近期疫情稍有減緩，部分國家確診數卻不降反升，使得情勢不見明朗。於此同時，臺灣在上週連續兩日（16、17）發佈當日零確診消息，總確診數相較於世界各地也相對來的低。在各地不停傳出停班、停課甚至是封城的消息，而在臺灣的人們仍然保有穩當的日常生活，要感謝的人實在是太多了。

為了鼓勵大家說出感謝，同時也讓大家持續關注疫情動態，udn 新聞網閱讀頻道發起徵文活動「防疫大作戰」，邀請大家寫下自己的防疫經驗與心得，並向恪守崗位防疫人員們給予鼓勵、表達感謝，徵稿期間收穫不少網友熱烈迴響。

經閱讀徵文小組與評審汪漢澄共同決議下，最後入選8位網友除獲參加獎U利點數50點外，作品集結將成冊上架於「（讀創故事／原創）」，為保留徵文時事感與完整呈現投稿者創作動機，每篇文章都會特別註記投稿時間及當周重大疫情新聞事件回顧，後續也將陸續刊登 udn 新聞網閱讀頻道內，敬請期待。


優勝3篇：

葛羅／受困湖北山村，樂觀安居靜謐田野

陳珮珊／缺口，看見光

洛杉／你們都歸我管


●優勝作每篇將額外獲得稿酬3,000元(含稅)及精美小禮，另外，將擇優刊登在4月25日橘世代周報中。

佳作5篇：

依然／護士阿姨的防疫現場

城堡／心目中最棒的防疫勇者

小麥／自遠方的祈禱

字游／身為醫業的一員

格雷／戰士們

●優勝作每篇將額外獲得稿酬1,200元(含稅)及精美小禮。


主評簡介

汪漢澄

神經科醫師，現任醫學中心主治醫師，醫學院教師，曾任科主任，學會理事長。專業研究之外從事醫普與醫學人文寫作有年，作品散見各報章雜誌，現為聯合報副刊「腦科先生說古今」專欄作家。


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現在是職人時代！聯合新聞網「閱讀頻道」與國立公共資訊圖書館合作舉辦「職人時代」徵文活動，4/16-5/20期間歡迎大家來稿分享你印象深刻的「職人精神」或暖心故事！

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