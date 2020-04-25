udn閱讀網路徵文「防疫大作戰」優勝金榜公布

在這「職人精神」當道的時代，在你生活中是否有認識這樣的「職人」？你是否曾經被「職人精神」的堅持所感動？你又或者，你就是這樣的職人，你對工作又有什麼異於常人堅持與要求？udn閱讀頻道舉辦「職人時代」活動徵文，歡迎網友分享你的職人工作經驗，或是寫下曾讓你印象最深刻的「職人精神」或暖心故事！投稿文長1200字為佳，email至「reader@udn.com」信箱，截稿時間為5/20（三）止。

2020-04-16 09:11