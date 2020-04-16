【udn閱讀‧讀創徵文】職人時代

#職人時代 #工匠精神 #精益求精 #交給專業 ＃職想閱讀

「職人」一詞源自於日本，近年在臺灣廣為盛行，不少手作、傳統產業等借由這波東風趁勢崛起並順利轉型。「複雜的事簡單做，簡單的事專注做，持續追求自己技藝的進步，堅持品質並對此持有自信，便是『職人』」。 因此，不是只有老師傅才能被稱為職人，各行各業，只要你對自己的工作嫻熟於心、擁有異於常人的堅持，在這時代，只要有心，人人都能是「職人」！

在這「職人精神」當道的時代，在你的生活中是否有認識這樣的「職人」？你是否曾經被「職人精神」的堅持所感動？你又或者，你就是這樣的職人，你對工作又有什麼異於常人堅持與要求？

udn閱讀頻道舉辦「職人時代」活動徵文，邀請網友們分享「職人精神」的經驗，投稿文長1200字為佳，email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為5/20（三）止。

☞立即報名投稿

詳細徵文辦法

一、徵文內容：

分享你的職人工作經驗，或是寫下曾讓你印象最深刻的「職人精神」或暖心故事！

（未在任何媒體發表過，內容含標題約1200字以內，有圖尤佳）

二、徵文時間：

2020/04/16（四）～2020/05/20（三）

三、徵文結果與贈獎：

1.優勝獎：每人稿酬 3,000元，3名

本次活動優勝作獎金加碼，將選出3位優勝作者，每人稿酬3,000元(含稅)，以及獲得精美小禮一份。

2.佳作獎：每人稿酬 1,200元，5名

本次活動佳作獎金加碼，將選出5位佳作入選者，每人稿酬1,200元(含稅)，以及獲得精美小禮一份。

3.參加獎： U利點數50點

參加獎將直接派入udn帳號中，請於填寫Google表單報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請。

（U利點數可用於「讀創故事(優質小說)」、「贊助好文(深度探討時事)」、「全文報紙資料庫(查閱近十年資料)」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】筆名／職人時代：標題」，投稿後，請務必填Google表單登錄資料，才算完成報名資格。

eg.【閱讀徵文活動】王小明／職人時代：我的職人精神

2.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。

（1）作品一律電腦打字，儲存為word格式。

（2）A4直式橫書。

（3）檔名：「閱讀徵文_職人時代＿(標題)」

五、入選名單：

預計6月10日網路、公告勝選金榜名單。

八名入選作品將會直接協助刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中，並獲得精美小禮一份。

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主辦單位：udn閱讀頻道、讀創故事

合作夥伴：國立公共資訊圖書館