【udn閱讀‧讀創徵文】防疫大作戰

#病毒來襲 #防疫作戰 #戰勝病魔 #醫緣際會

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐全球，在這個講究效率的時代，「病毒」擴散速度也同樣驚人，致命病毒疫情延燒不僅讓我們重新檢視衛生教育，病症警覺性提高之外，也讓我們的日常生活大受影響，焦慮不安。

你是否曾經有過類似(或正在經歷)的防疫經驗與心得，還是曾遇過哪些默默為民服務，或是恪守崗位的防疫勇士，並對他們心存感謝呢？不管你是空服員、計程車司機、小吃店老闆、通勤上班族，還是第一線的醫護人員等等…… ，相信大家或多或少也都感受到生活不便，以及人與人之間的疏離與孤獨感。此刻，正是人心惶惶、戒慎恐懼之際，而此時社會也需要更多溫暖與正向關懷。

udn閱讀頻道舉辦「防疫大作戰」活動徵文，邀請網友分享防疫經驗，或想要給予心目中的防疫勇士們鼓勵與感謝，投稿文長1200字為佳，email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為3/24（二）止。

本次特邀有醫療背景及寫作經驗之評審，前八名作品致贈稿酬，並獲得精美小禮，歡迎踴躍投稿。

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詳細徵文辦法

一、徵文內容：

寫下你的防疫經驗與心得，或者給予那些默默為民服務、恪守崗位的防疫勇士們多一些鼓勵與感謝！

（未在任何媒體發表過，內容含標題約1200字以內，有圖尤佳）

二、徵文時間：

2020/02/25（二）～2020/03/24（二）

三、徵文結果與贈獎：

1.優勝獎：每人稿酬 3,000元，3名

本次活動優勝作獎金加碼，將選出3位優勝作者，每人稿酬3,000元(含稅)，以及獲得精美小禮一份。

2.佳作獎：每人稿酬 1,200元，5名

本次活動佳作獎金加碼，將選出5位佳作入選者，每人稿酬1,200元(含稅)，以及獲得精美小禮一份。

3.參加獎： U利點數50點

參加獎將直接派入udn帳號中，請於填寫Google表單報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請。

（U利點數可用於「讀創故事(優質小說)」、「贊助好文(深度探討時事)」、「全文報紙資料庫(查閱近十年資料)」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】筆名／防疫大作戰：標題」，投稿後，請務必填Google表單登錄資料，才算完成報名資格。

eg.【閱讀徵文活動】王小明／防疫大作戰：致敬抗疫勇者們！

2.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。

（1）作品一律電腦打字，儲存為word格式。

（2）A4直式橫書。

（3）檔名：「閱讀徵文 _防疫大作戰＿(標題)」

五、入選名單：

預計4月27日於網路公告獲選金榜名單。

八名入選作品將會直接協助刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中，並獲得精美小禮一份。

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主辦單位：udn閱讀頻道、讀創故事