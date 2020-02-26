【焦點作品】權慾當口的抉擇！《我的超級 閨蜜女友》圍繞5姊妹明爭暗鬥

防火防盜防閨蜜，搶錢搶糧搶男友，妳的身邊有沒有一位真心陪妳又哭又笑，說心事重義氣的貼心閨蜜好友？

有讀小編手札

當金錢利益來臨時，妳會願意與閨蜜一同分享成果嗎？

當面對自己喜歡的人，但同時也是妳閨蜜的男友，妳會偷偷背著閨蜜，私下主動告白嗎？

本書《我的超級 閨蜜女友》講述在人生前進的道路上，面對閨蜜及男友的背叛，以及工作職場上的明爭暗鬥，如何用正能量的心態，去處理生活上的種種考驗，進而影響身旁的人。若在人生前進的道路上，有一位真心誠意的好閨蜜，一同前行並互相支持鼓勵，相信這一路上妳不會再是孤單一個人！

曾經製作過《紅白勝利》、《全能綜藝通》、《歡樂龍虎榜》、《金曲龍虎榜》等電視節目，也擔任過知名歌手如林心如、吳佩慈、陳曉東等唱片監製的臺灣影視製片人高小敏，除了被稱為影劇圈才子外，也擅長以女性角度撰寫劇本好書，繼曾經出版《愛在．桃花盛開的日子》、《我愛．機車男》等經典作品，這次與「udn讀創故事」聯手，推出他的第十三本青春文學著作《我的超級 閨蜜女友》。

一部關於友情和愛情的劇本小說，目前正於讀書吧及讀創故事提供免費試閱！

文／高小敏

美美與雪莉、嘉莉、心儀、品潔，坐在星巴克內，美美端上熱咖啡給大家。

我們5位真是有緣，75票對上5票，可見現在的女人還是比較看重金錢，覺得愛情不值錢。妳們好，我叫龍美美，我在公關公司上班當企劃，非常高興與妳們認識。

我是胡嘉莉，目前從事模特兒及酒促的工作。

我叫黃心儀，我家在木柵貓空開一家茶餐廳，歡迎大家來泡茶吃飯，一律打折。

我是張雪莉，我在賣進口汽車，二手的，如果有人想買車賣車，記得找我，這是我的名片，放心，不會有泡水車及事故車。

我叫蔡品潔，是一名空姐，到處飛來飛去，跑國際線的。

哇！空姐，難怪長得特別漂亮，氣質又好，美美讚美著，我們互留電話，加個LINE、微信，以後保持聯絡。

美美，妳在公關公司上班，麻煩記得如果有什麼活動可以找我。

好的嘉莉，我們活動常常會需要模特兒及禮儀小姐。

太好了！那就麻煩美美，要常常發我通告了。

OK，嘉莉，沒問題！

謝謝妳，美美！

心儀提議大家舉杯。我們5位能夠相識，是難得的緣分，看什麼時候，大家有空來山上泡茶，我請客。

美美說著，那我們大家向心儀老闆，敬一下，過幾天我們4位約一約，一定去大吃一頓。

哈哈哈，沒問題，大家一定要過來坐。不怕妳們吃。

拍照、拍照、我們合拍大合照。最愛拍照的空姐品潔拿著手機，大家準備好要自拍了。我有帶自拍棒。

準備3、2、1。

就這樣，大家留下第一張初認識的大合照。

我們建一個群，相片我發去群裡，加了，進來了。

這個群要叫什麼名字，雪莉問著。霹靂嬌娃、五朵金花、心情小站…

●本文摘自高小敏之《我的超級 閨蜜女友》。欲知更多內容立即前往讀創故事，全本購買請至讀書吧。

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