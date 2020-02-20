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【進擊的飲士‧徵文佳作】 花豚子／一盞清茶，一室溫馨

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

　　手搖飲料蔚為風潮，可樂汽水歷久不衰，現打果汁養生健康……在種種或新或舊的飲料裡，我最愛的卻是有著千年悠久歷史的茶。

　　我所謂的「茶」，並不是手搖飲料或是罐裝茶飲，而是一壺熱水沖下，剎時間茶香充盈整個鼻腔的現泡熱茶。

　　在寒冷的冬夜裡，一杯熱茶捧在手上，就像握著一個小懷爐，一個散發著茶香的小懷爐。不單可以溫暖因為天氣寒冷暴露在外的冰冷手指，一口喝下，整個人自裡到外通通暖了，而原本昏昏欲睡的精神也提振了起來。也曾試過香氣更為濃烈霸道，據說提神效果更好的咖啡，無奈身體排斥西方文化，一喝咖啡心臟就無端悸動，注定我與這浪漫的飲品無緣。

　　後來認識了先生，哪知外表陽光帥氣的他，私底下竟是個不折不扣的宅男。最大的興趣就是在家裡泡功夫茶，看電視。交往期間，日常約會的地點就是他家客廳，約會內容則是坐在茶几前泡茶看電視。最大的變化就是，有時會多了一碟瓜子或是蠶豆。

　　而我，也就跟著從一壺熱水、一個大磁杯、一匙茶葉的簡單茶，進化升級成了有酒精燈、茶盤、茶壺、茶海、茶匙……連喝茶的杯子還細分成茶杯跟聞香杯，一整個讓人眼花撩亂的功夫茶。

　　原本一壺熱水沖下，等茶葉舒展開來就了事的簡單茶。轉變成要先溫壺、燙杯、洗茶……忙和半天茶端到面前還沒完。不能直接喝，因為要從聞香杯再倒進自己的杯子裡。然後先聞過空杯中的香氣，才能品嚐杯中的茶。費了這麼一番功夫，喝到嘴裡的茶還不到一口的量。這每每讓缺乏耐性與浪漫細胞的我自我懷疑，有這個必要嗎？而且最重要的是，在冬天裡充當暖暖包暖手的功用也沒了。

　　就著麼腹誹著先生的矯情做作，久而久之卻也習慣了這樣的講究。同時藉由一道道的工序，循序漸進，莊重對待每一泡的茶水，我原本少年的浮躁心緒竟也能慢慢沈靜下來。

　　雖然泡茶的方式變複雜了，卻不需要我親自動手，我只要坐在一旁等著坐享其成就行。兩個人，泡著茶，看著電視。青春年少的身軀，卻有著老夫老妻的默契與氛圍。如同清茶纏繞在舌間般淡雅悠遠餘韻無窮。

　　後來，兩人變成了三人，大兒子從小就陪著他泡茶。小小茶壺，小小的茶杯，跟扮家家酒用的玩具也相去不遠。

　　給兒子喝的茶裡他加入大量的水，只餘些許茶香。與其說是喝茶，不如說喝的是陪伴。父親陪著兒子玩扮家家的喝茶遊戲，兒子伴著父親看著不太懂的節目。茶盤前一大一小相鄰而坐喁喁私語，自成一個世界的兩個背影。我想，在先生的心裡，無論工作再怎麼辛苦，有這麼個能陪伴他泡茶的兒子，一切都值了吧。

　　也因此先生對大兒子特別的偏愛。即使小兒子的出生，長大，在茶盤前，也只是挨著我坐，而不是像哥哥一般坐在爸爸的身邊。

　　這麼多年下來，嚐過了各式各樣的飲料。有的讓人能瞬時沁涼心脾，有的能能讓人放鬆情緒豪爽乾杯。然而不管多麼精彩熱鬧，快意絢爛總是有曲終人散的時候。回到家，不變的還是那茶香。

　　一個人，一大杯茶溫暖我的身；一家人，一小盞茶平靜我的心。在裊裊茶香的環抱中驅走身心的疲憊，重歸寧靜。這時茶已經不止是茶，而是家庭，是溫暖，是親情，是避風港……是幸福。


●宇文正評審短評

　以茶取暖的畏寒女孩，遇見熱愛茶文化的宅男，少女浮躁的心，慢慢沉靜了下來。莊重面對每一泡茶水，這對青春男女，已有老夫老妻的氛圍；而這個家庭慢慢擴大，大兒子、小兒子報到，挨著爸爸，挨著媽媽，在茶盤前長大，真是溫馨可愛的畫面。這是篇帶著淡淡茶香的小品，浮生若茶，自有回甘。


手搖飲料 宅男 茶葉 咖啡 果汁

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