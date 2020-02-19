【進擊的飲士‧徵文佳作】 依然／暖心綠豆湯

我正在煮綠豆湯。

孩子要回家了，line裏的那句問候語總是：「可以幫我煮綠豆湯嗎？」

有何不可！

把翠綠晶亮的豆子洗淨，放進鍋裡加水煮滾，豆子在鍋裏衝刺賽跑，一場與水追逐翻騰的遊戲成就了它鬆軟綿密的口感，再加上地表給人最大幸褔感的糖，就大功告成，很簡單！

記得小時候，感冒了，攤軟在床上，昏睡中，飄飄浮浮，彷彿波搖在大海的小舟。恍惚間，阿嬤叫醒我，她端來一碗冒著白煙的綠豆湯，溫熱的甜滋味滑經乾渴腫痛的喉嚨，如焦土上的甘霖。阿嬤幫我把被子蓋得密密實實，我像襁褓中的嬰兒，安然睡去。醒來，已悶出一身汗，病也好了大半。綠豆湯是良藥，但不苦口。

炎炎夏日，正午時分，在那個沒冷氣又捨不得開電扇的年代，唯一的消暑方式便是群坐在巷口吹風，常常，風是暖的，像是在催眠，食慾也昏昏欲睡。母親煮了一大鍋蕃薯綠豆湯當午餐，那用柴火熬出來的香甜讓人一碗一碗灌到飽，頗有抱著酒甕一仰而盡的豪氣，人生快意，夫復何求！

六月天，忙碌是豐收的代名詞。割稻班收割稻子，在艷陽下不減火力。前方作戰，後方補給。祖母和母親在家裡要備齊正餐、點心與茶水。我小跑步跟著大人來來去去送伙食，最盼的是晶瑩剔透的大冰磚在其中載浮載沉的蕃薯綠豆湯。然而，擔子挑回時，發現鍋子見底了，一日滿溢的寄託瞬間成了泡影，真的很想哭。

念大學時，為治療那輪番紮營的青春痘，母親幫我煮薏仁綠豆湯，青翠與雪白的交融彷彿就有喚來一臉凈白肌膚的魔力。綠豆湯的平價親民不是「 SKⅡ」可以比美，也不是「海洋拉娜」可以理解。若是不見成效，也不是它的錯，誰叫你一下熬夜，一下又吃炸雞！

孩子離家在外，總是外食。回家日便是排毒日，那鍋綠豆湯是點心，也是清熱解毒湯。韓劇「大長今」劇中，大長今的母親被陷害中毒，同伴就是灌她綠豆湯才把她救活的。原來，不只書上這麼說，戲也是這樣演的。

倡導食療的人說廚房是藥局，母親是醫生。相信每種天然的食物都有它天賦的療效，甚至，即使療愈不了你的身，也可療愈你的心。綠豆湯平易近人不驕氣，你可以用各種方式調理出你期待的功效。

如果想要去溼消腫，就得找來紅豆助陣；如果想要有飽足感，補中益氣的蕃薯才能安慰你的胃；當然如果你的五臟內腑什麼都缺，那就來一道紅豆薏仁蕃薯綠豆湯，再配上防老抗衰的黑豆成了五行聯合國，強盛的兵力包你國富民安，太平無事。

聽說綠豆湯煮得軟而不開花，解毒降火氣的效果更佳。真要如此講究就不簡單了！你得像我這樣守在爐邊，小心翼翼拿捏時間與火力。

熄火了！不知不覺，鍋子裡的餘溫像春光蕩漾，整鍋綠豆竟然已煥然如盛開的桂花……

幸好，不管開不開花，它還是很美味。

綠豆湯不流行，也不時尚。在湯品界它從未紅極一時，但是在市井巷弄，它也從未被遺忘。在我的生命歲月裡，它一直是最暖心的陪伴。

光陰催人老，綠豆不會老，它總是一身鮮活的翡翠綠。不管離家有多遠，綠豆是深埋心底的種子，每過一段時日，種子便會冒出思念的芽。它是屬於家的味道，這種喜好可以傳承，一代接一代，不會厭倦，只有想念。