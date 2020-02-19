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【進擊的飲士‧徵文佳作】 咖啡娜／咖啡好朋友

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」

　　咖啡是我的好朋友，在面臨人生重要的時刻，總是默默陪伴著我。

　　與咖啡的初識剛好遇上我的青春期，那一年我開始在父母欄填上「離異」，聯絡人的欄位上僅填上母親的名子，單薄的新居唯一的奢侈品就是精美的玻璃瓶裡頭裝了黑色不起眼的顆粒，放進杯子注入熱水，變成一杯黑不見底的液體，聞起來香氣誘人，輕啜一口，又酸又苦又澀的滋味，好似乎應了窘迫的困境，母親看到我緊皺起的眉頭，在我的杯裡加了奶粉和糖，示意我再試試，就像施了魔法一樣變成了又香又濃又甜的咖啡，原來有些情境是輕易的可以轉化的，每天早上我總要喝一杯甜的牛奶咖啡，讓我尷尬的青春期增添幸福的原素，而母親總是喝下那杯黑不見底的苦澀咖啡才出門工作。

    求學時期咖啡館是夢幻的打工場所，便利商店裡還沒有現煮咖啡的選項，昏暗的咖啡館裡，桌邊的一盞燈就是一幕場景，有情侶、閨密、同僚，攪動著眼前盛裝華麗杯子的咖啡，就像上演著的電影，隔著吧檯的距離我在心裡填上各式台詞，每到一個段落，就會喝上一口咖啡，讚嘆自己天馬行空的功力，而在咖啡館打工，除了學會了煮咖啡的技巧，還可以品嚐各個產區的咖啡豆，我也已經不喝玻璃瓶裝的即溶咖啡粉了，相較甜的牛奶咖啡，此時的我接受了事態的本質，真正的品嚐每一款咖啡不同的滋味，也終於了解為何母親總是喝下那杯黑不見底的苦澀咖啡才出門工作，原來那是對目前生活狀態的一種坦然接受的心情。

　　談了幾場無果的戀愛，換了幾個工作，最終落腳的還是咖啡部門的行銷企劃，每日圍繞與咖啡相關的話題，跑了多少個尋找咖啡的山頭，仍然保留了工作的熱度，這讓我想起那杯施了魔法般的牛奶咖啡，有些時候我們改變不了現實的樣貌，但有些情境卻可以輕易的轉化，這也成為熱情的所在，也唯有熱情可以堅持那看似遙不可及的夢想，正等待時間的催化，慢慢的開花結果。

　　咖啡也成了我生命中的要角，無論我遭遇了什麼好事或壞事，一定要喝一杯咖啡才能感到安心，也曾在陌生的城市為了尋找一杯咖啡的蹤影而慌亂，瘋狂的行徑常常讓旁人無法理解，原因在於對咖啡的一種定位，咖啡對我來說就像是一位好朋友，陪伴我歷經成長過程中所有的悲傷與快樂；猶記得初與外子相識時的一句「以後開咖啡館吧！」有如通關密語般的生命從此有了努力的方向，我們相識、相知一路扶持至今，也實現當初「以後開咖啡館吧！」的宣言，每天仍然珍惜能與咖啡香相伴的時光，碾碎的咖啡豆綻放著迷人且療癒人心的香氣，而店裡僅有咖啡、咖啡豆，還有一些故事，因為捨不得讓咖啡當配角，於是在本店咖啡成為永遠的A咖。而咖啡是我的好朋友、心靈療癒師、也是我和外子的紅娘，在面臨人生重要的時刻，總是默默陪伴著我。


●宇文正評審短評

在父母離異的那一年，咖啡來到作者的生命裡，成為一輩子的朋友，見證了生命的缺憾，苦澀的成長，生活的磨礪。咖啡是她的定心丸，無論遭遇好事、壞事、或在陌生的城市。奇妙的咖啡為她帶來工作，帶來姻緣，甚至，這對熱愛咖啡的夫妻索性開起了咖啡館──咖啡已經不只是飲品，不只是陪伴者，而是他們生活、事業的重心了。作者簡練的文字，繪出這個時代裡人與咖啡深刻的情感。


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