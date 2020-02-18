【進擊的飲士‧徵文佳作】 茉莉／戀戀仙草飲

仙草飲，黑漆漆，看似毫不起眼，卻總在夏日予我清涼、冬日許我溫暖。當我兒時年少、白衣黑裙求學時，仙草冰、燒仙草以最初始簡單的樣貌靠近，親切質樸讓人無法設防；步入社會搖身為時尚OL，好似呼應我的轉變，仙草凍煉乳、仙草鮮奶、仙草珍奶、嫩仙草隨之登場，百變風味讓人驚艷。陪伴半世紀，奇妙的仙草串聯著我的成長旅程，一路走來，始終是我最依戀的人生夥伴。

記得童年夏天近午時分，隨著擴音喇叭反覆放送「來喔，來買仙草、仙草干、仙草茶」的平緩聲調，破舊的小貨車慢吞吞地駛進村裡的大稻埕，孩童們一擁而上、婦女長輩也慢慢聚集，貨車上還載有愛玉、粉粿等商品，但仙草、仙草干是阿嬤唯二選項，因為最便宜。

當時吃的是涼飲，主角是切丁仙草、糖水及冰塊，但配角同樣讓人期待－－綠豆、地瓜丁、米苔目，都是阿嬤自製的，不管主配角是什麼，其實都不是為孩子們準備的，這是為了補充在田裡勞動者體力的點心；但每當阿嬤以扁擔挑著食籃回程，搖晃的身影出現在遠方田埂一端，孩童們就雀躍萬分等待著，在零食匱乏的六0年代農村，她總會多準備一些，讓每個孩子都能分上一碗。

小三時隨著父母搬到鎮上，上市場會賴著媽媽買仙草之餘，額外買上粉圓，因為家中有一臺簡易剉冰機，這時候吃的是仙草冰，為了滿足孩子的想望，媽媽還會熬煮紅豆、綠豆來搭配，紅綠黑白堆砌成小丘，澆淋糖水後，讓我們兄妹開心不已，同學們也因此特別喜歡造訪我家。

直到北上讀大學，冬夜，室友帶回燒仙草，讓我嚇了一跳，才知道仙草原來可以熱熱的吃；放假回家，迫不及待買回仙草塊加水煮開，換我為阿嬤、媽媽調理燒仙草，只是簡單的加入八寶罐頭，她們便讚不絕口。後來連續二十年的冬天，每當我回鄉，兩位長輩一次次從熬煮仙草干開始，蒸氣氳氤、絲縷青草味嬝繞的灶腳，純手工煮就的熱騰騰料豐味美燒仙草，陪伴我們相偎走過寒冬。儘管長輩已先後離世，這仍是常存心中、永恆愛戀的味道。

結婚、生子後，我也開始為家人、同事準備仙草飲，這時候茶飲店開始雨後春筍般在街頭冒出，招牌上各式推陳出新的飲品內容，讓我有更多的參考。兒子的口味大概是隨了我，在同學點珍奶時，他的選擇往往是仙草飲，高中去新加坡當交換學生，視訊時興奮分享，仙草切成細絲飄盪在粉紅玫瑰露及冰塊中，黑的晶瑩閃亮，喝起來很是夢幻甜蜜，像是仙草絲在舌尖上跳著小步舞曲；當地的「珍多冰」有黑仙草、綠粉條、紅豆、黃玉米，淋上白色椰奶，繽紛鮮豔，他說對異鄉人的自己而言，臺灣仙草冰若是古典樂，珍多冰就是搖滾樂，初次見到、吃到，感覺很龐克。

待他返臺，我端上泰國摩摩喳喳加入小丁狀仙草，一樣的色彩斑斕，「哇！哇！哇！」他雙眼發亮，口中三連嘆，一口氣吃的盤底朝天：「這是美妙的協奏曲呢！」從沒想到自己長大後，會一如阿嬤與媽媽般，不厭其煩的備料調理仙草飲，直到看見兒子的晶亮雙眸，才隱約了解是因為其中有幸福的味道吧？與仙草飲相關的回憶，於我而言一幕幕都是雋永的交響樂，與親愛的家人、童伴、同學、友人們，共譜出歡愉的旋律，樂章中迴盪著分享的喜悅。

不管涼飲、熱食或冰、凍狀，可以是條形、丁塊，細絲亦無妨，百變仙草不管哪一味，總能對上我的胃。我想是因為它由仙草干熬煮而來，入鼻帶著微微清新青草味，入喉有金黃陽光曝曬、文火細膩慢燉的餘韻；儘管黑漆漆，卻藏不住強大而渾然天成的大自然氣派，且作為主角，而能襯映出任一配角的存在，實在是大大加分啊。如此這般戀戀半世紀，教我如何不愛他？