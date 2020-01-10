【這就是單身‧徵文佳作】徐正雄／我的「環保情人」事件簿

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五十歲這年，我對朋友發出單身宣言：這輩子再也不和人在一起。

這麼說，並不是我在情場上受到多大傷害，而是我體認到在這兵荒馬亂的年代，愛情太勞民傷財、承諾沉重也保證不了什麼，且往往變成戰爭的起火點。而所謂的穩定關係，日子久了總會走味，很多事變得理所當然。

我並非唱衰愛情，到了這年紀，走過一些愛情蠻荒，體認到無論如何開始，最後都殊途同歸：從初始朦朧唯美像讀不懂的詩，到結束在風輕雲淡看清愛情變成論文，再也造不出一點泡沫，過程有時比詩還短。然而愛情的代價往往超出你的想像，售後服務繁雜，每次相遇，就是一次衝擊，誤踩地雷，讓板塊重組，雖不至於摧毀一座城市，卻可能讓內心出現一個沒有底的黑洞，所以，很多人再也不談典型的起承轉合愛情，而是嘗過開始的甜蜜之後就嘎然結束。

我承認我老了，不願再涉獵風險高的心靈冒險，這沒有理賠。中醫理論：人過了四十歲之後，所有器官都只剩百分之五十的能力，逐年遞減。我再也不像年輕時那麼意氣風發，醉心宗教的我，性愛變得可有可無，漸成為傳說中的佛係男子。我需要的是單純陪伴、傾聽與擁抱，這些東西，其實朋友就可以給予，因此，我決定不再找伴侶，而是認識新朋友。

不過，朋友還是老的好，尤其是那些曾經和你朝夕相處，有過體膚之親的舊情人。

我開始回收前情人、前前情人、前前前情人......無論戀情長短、怎麼結束，只要她們願意、方便、無害、不會影響到現在生活。

舊情人的好處太多，她們知道你的喜怒好惡，不致誤踩地雷，你們雖然分開，卻依然擁有共同回憶，把那些回憶重新回鍋加熱，也是一道美食，不輸新鮮現煮的愛情。

我完全無法理解，很多人分手之後，就和前情人老死不相往來，彷彿之前的山盟海誓都是假山假水，如果和前情人沒有深仇大恨，為何要形同陌路呢？怕舊情復燃？怕影響新戀情？我的做法是介紹她們認識。

相信重點不在別人，而在我自己的態度。

如果我是抱著齊人之福的心態和舊情人聯繫，那關係就會開始起霧、甚至風起雲湧，這種讓人看不清楚的關係，比颱風、地震還可怕！所以，一定要保持安全距離，不要製造煙霧，即便是舊情人也會吃醋。

只要光明磊落，關係清楚乾淨，舊情人幾乎都欣然願意與我重聚。

所以，我現在常煮飯給前女友和前前女友吃，偶而三人也會一起吃飯，有時，前前女友也會帶她現任男友一起餐聚。

我的每位舊情人幾乎互相認識，就算沒見過面，至少也聽過我的描述與簡介，那些見過面的舊情人，因為我的轉介，成了好朋友。我將這些過往雲煙轉化成充滿綠能的好朋友。之前生病住院五天，昏迷不醒，都是單身的前前女友來照顧，她知道我生活各項細節，愛吃什麼。我可不願意讓陌生人來幫我洗澡；前幾天大掃除，也是其中一位舊情人來協助。

除了舊情人，我也坦開心胸認識新朋友，現在人，雖然網路朋友很多，其實活得孤獨。臉書一翻，不認人、不見人，訊息不讀不回，而我們在網路上認識的朋友，有些可能是對方的虛構或某些特質的放大。

人生旅途很長，會遇到很多關卡，一個人很難順利走完全程，每個人都需要朋友協助。因此，我不放棄現實中任何緣分，一旦察覺對方釋出賀而蒙，我會立刻快刀斬亂麻，表明單身立場，打消對方念頭，絕不搞曖昧、佔人家便宜。

我用正面態度獲得對方尊重，贏得珍貴友誼；而友誼之所以珍貴，乃是因為它是一種無私奉獻，非關血緣親疏。年已半百的我，這階段，認為友誼超越愛情，也可以滿足所需，如果只能擇一，我挑友誼，所以歡喜單身。

聽說，某些動物除了傳宗接代，例如熊，一生都過著單身生活。

我們不一定要選擇單身，卻一定要學習單身生活，把自己的日子過好，這是未來趨勢，千萬別當媽寶與三寶。

這種可以獨自自主的人，最有魅力，也才有能力照顧別人。