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【這就是單身‧徵文佳作】韓情／悠遊樂活的單身媽 

2020-01-08 10:30聯合新聞網 讀創故事「編輯台」

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 　　 38歲，我失婚，成為單身；65歲，仍單身，收穫人生！

  同樣的故事，老公外遇我們離婚，我選擇成全他不羈的心，也請他離開我們的家，留下女兒及狗還有舔著傷口的自己，一切過往只剩下「痛」。我積極試著找尋窗口讓陽光灑進來，將重心放在兩個女兒身上，她倆乖巧懂事，逆境更激勵她們有著極強的成就動機，母女三人齊心戮力攜手前行，一路走來雖辛苦，但結局算是圓滿順心。

 　　 記得，大女兒通過英國劍橋大學面試時，留著鼻血站在雪地裡的電話亭中給我報喜，哭著對我說：「媽咪！我要讓爸爸後悔失去了我們。」我在地球這頭也泣不成聲；小女兒則與我一樣為高中教育默默耕耘著。如今兩姊妹都已覓得良緣，忙於工作家務之餘，從不忘關心陪伴我。走過了傷痛，如今是豐收的時刻了，我選擇放下過去，因為此刻的我們相對比前夫富有及快樂許多。

 　　 這期間，也不乏親友熱情牽線，讓我認識了幾位優秀的男士們，但是我卻始終惆促不前，屢次讓戀情還未開始便結束了。朋友問我原因，我找了一個理由：「因為50歲之前，不想讓別人嫌棄我的孩子；50歲之後更不想讓別人嫌棄自己。」事實上，我真的習慣了一個人生活的恬適與自在，不再對愛情抱有任何憧憬，除了家人外也不想再去牽掛任何人，我已樂為一個單身媽了。

 　　 父母先後離去，女兒們各自立業成家，我也退休了。此刻的我無所牽掛，正是開始享受人生的時候。長期單身讓我學得獨立自主而有個性，女兒結婚後我堅持自己住，給彼此獨自的生活空間，但定期家聚凝聚情感。我向自己宣示此後的人生目標便是「健康過生活，快樂做自己」。

 　　 我開始拒絕一些無謂的聚會，刪除了一些無甚交情的朋友名單，清除了不可能再用的舊衣物，讓家中空間頓時明亮開闊了起來，同時也清理了沉積在心中多年的塵埃舊事，讓陽光常駐我心。

  　　我特別喜愛於夜深人靜時閱讀、書寫，可以貪婪的獨享夜晚的寂靜，因此參加了寫作班，學習用文字記錄晚年生活。因為好吃也勤上網學烹飪，即使一人獨食也絕不疏懶，每有新作品便成為女兒回娘家時餐桌上的美味佳餚；平日以打桌球、散步養成規律的運動習慣，學習讓我成長，運動賜我元氣活力。閒暇時與閨蜜一道去看場好電影、品嘗美食，也上網尋訪美好的旅遊行程，結伴來場說走就走的輕旅行。此外，我想將所學回饋社會，於是回到教育局兼了兩份志工服務的差事…就這樣，我過著單身卻不寂寞的日子，選擇趨近正向的人事物，忙得充實又快樂！

　　現在我開始規劃未來更老後的生活，做好預防保健不讓女兒們操心。在看了龍應台女士的「天長地久」一書後，被其中龍應台與兒子安德烈談論生死課題這一篇深深觸動，提醒了我也該與女兒們認真的聊聊這個話題了，相信這不僅會讓我們母女更為親近，也能對自己身後問題做好最妥適的準備。

  　　單身的成因不一，樣態及結局也會因個人性格或環境而有所不同。世界在翻轉中，單身不再是異類，老年單身也必然是普遍性的社會現象，我們更應該走向戶外、旅行休閒、學習新知、回饋社會去積極地挑戰自我，彩繪自己的天空。

  　　現在，我是一位悠遊樂活的單身媽，珍惜每一個當下，也堅信走過風雨迎向陽光後，此刻永遠都是最美好的。


●小熊老師（林德俊）評審短評

老公外遇，離婚，獨力將一雙女兒帶大，目送她們覓得良緣。接著，進入空巢期，重回「單身」。有人用加法過活，排上滿滿的行程讓這段人生熱鬧非凡，但作者選擇減法，花上更多時間一個人獨處，閱讀、寫作，享受煮食、好好吃飯，把單身生活過得充滿主張，風和日麗。


龍應台外遇離婚讀創故事
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