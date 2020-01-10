【這就是單身‧徵文優勝作】羊念君 ／愛情的行為藝術

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定義：行為藝術是指在特定的時間和地點，由個人或群體行為構成的一門藝術。行為藝術必須包含以下四項基本元素：時間、地點、行為藝術者的身體，以及與觀眾的交流。 ──摘自令人錯覺淵博的網路維基百科

單身，是愛情的行為藝術。

這個時代對單身者是殘酷的，從單身狗的犬字邊，即可體會此等集體群嘲的狼狽。於是剩者如我，只好援引估狗搜尋大神，將這並非刻意的自苦，反白出標楷體的文藝感──既已單身，更該得體包裝尷尬，抹去外觀的無可奈何，美化為情懷高尚。

所以我說，單身是愛情的行為藝術──儘管，我不確定自己的內心小劇場，是否搆得上所謂藝術，但相較親友目光灼灼的圍爐餐桌，一時玩弄名詞失手的困窘，畢竟容易承受得多──藉由腦海的自導自演，單身者，隨時、隨地、隨便碰上一個人，都有創作愛情的可能。

例如晨起走進巷口便利商店買咖啡，店員望著我溫和開口：「大熱拿不加糖對吧？」抑或是通勤上班，常搭同班車的西裝男子，意外讓位給我。又或者凌晨歸家，社區管理員熱絡關切：「今天公司加班吼？」上述時刻之於我，都是瞬間的維納斯誕生。單身者，是最敏銳的藝術家，一縷微妙溫度就能創造亞當，即便它不合理。

像我前陣子，僅是追個垃圾車，也追出給愛麗絲的虐戀情深。

認真想來，單身的我，著實跟垃圾車差不多：每日路線既定規律，脾氣又臭又硬，更被迫扛起改造髒亂的社會期許。可這形而上的體會，並無法改變自己痛恨追垃圾車的事實。

直到，我認識負責的清潔隊大哥。說是認識也不準確，時至今日，仍不知大哥姓什名誰，甚至他的全貌都未曾知悉──濃眉、眼鏡和永不解開的口罩，已構成他在我眼中的天經地義。

忘了從何時開始，許是獎勵本姑娘在亂軍之中堅持排隊的好品格，大哥會主動替我拎過垃圾，慈悲地還我一身自在。一來二往，我也從原先公式化的道謝，逐步摻入溫暖詞彙，雖非意義特殊，終歸是有交情了。

颱風季那會兒，某日外頭大雨滂沱，自己抓準時間點，撐著傘出門倒垃圾。走在雨中，視線悽悽惶惶，我拎垃圾之悠悠，鼻間忽有些酸楚。此時，垃圾車抵達，我看見大哥從副駕駛座跳下，一邊維持秩序，發現我了，反射般伸手接走我的垃圾，叫我快些回家，再背過身繼續忙碌。

轉身走了幾步，我回過頭，凝視大哥背影，突然，想起那首詩：

你見，或者不見我，我就在那裡，不悲，不喜。

你念，或者不念我，情就在那裡，不來，不去。

下一秒，我荒謬地被自己感動了。

大哥長期以來的盡職，頓時化為天長地久的忠實。無論我見或不見，他總是為我佇立此地，不悲，不喜；而自己呢，彷彿也在這裡，不來，不去──雨依舊嘩嘩下著，縈繞身畔的排氣黑煙與廚餘臭味猶未散，抒情過剩的我，已然在淚光中，構築往後二十年悲歡離合的歲月。

接下來幾週，我遞出年假單，離家走了走。總覺得需要調整心情，方能如常面對大哥。這日下午，自己化好淡妝、穿上看似隨意的戰袍，揣著顆雀躍的心，三步一怦地至定點等車來。

幾分鐘後，車來了。

人，卻換了。

原地傻愣數秒，自己，終究邁步上前。出乎意料地，新任清潔隊大哥，竟主動伸手接過我的垃圾──禮貌道了聲謝，我抬起頭，發現這人也是濃眉、眼鏡和口罩。

眼見垃圾將滿，大哥按下鈕，車後閘門轟隆隆啟動將垃圾吞沒，噗地一聲，酸水擠壓噴濺，夕陽斜照下迸發絢爛的光。

我在旁靜靜看著，此刻，一場全新演出，正在心底華麗拉開序幕。