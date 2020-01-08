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【這就是單身‧徵文佳作】Double／一個人的景致，剛剛好！

2020-01-08 10:05聯合新聞網 讀創故事「編輯台」

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　　大學同學在社群上發表了一則婚禮出席的意願調查。不知道是第幾次了，拜科技進步所賜，就算沒有紅色炸彈的襲擊，不太熟悉的往日同窗何時結婚有了幾個孩子，只要其願意分享，我們都能第一手在網路上得知消息，而那些低調的，也會在幾個要好朋友的群組裡，二手、三手的輾轉成為小小八卦；不過奇妙的是在大家滔滔不絕的討論中，我近乎理所當然地沒有更新任何與感情有關的事件、彷彿敘述的一切都與自己毫無相關。身邊熟識的朋友一個一個華服步入禮堂、接著走進柴米油鹽的夫家生活，我也當了幾次伴娘，把自己塞進軟鋼絲緊箍著的小禮服裡，雖然顯瘦還難得典雅了幾回，卻讓我的肋骨被勒得瘀青還隱隱作痛好幾天。

　　那種隱隱地、若有似無的痛，在畢業出社會後的幾年尤其明顯，有點像是《俗女養成記》中，女主角陳嘉玲面對自己不上不下的工作現況及周遭親友連連投以「你怎麼還不結婚？」的怪異眼神（那眼神在與男友分手後，又加碼升級成同情和些許訕笑），幾乎讓她迷茫得開始懷疑自己的人生。

　　相信這絕對直擊現代許多女性的心理狀態，而之於我，雖然沒有一個論及婚嫁最後卻分開的男友，嚴格說起來可能更像是內建不太適合談戀愛的體質，以致於在每個人生階段雖有追求者，卻始終都無法把自己置於「我有一個伴侶」、「我正在談戀愛」的模式裡，這著實困擾了我很久，也懷疑是否真的就無法再心動了？然而經歷了好長一段時間的沉澱後，我也終於理直氣壯的說服自己，結婚也許具有其社會意義，但單身也並不是罪呀！現在的自己無法建立一段感情，只是尚未遇見對的那個他而已；雖然正處在人生模糊不清的年齡階段中，絕稱不上青春正茂的少女，也還未達看盡風霜的資深等級，但正是一個開始穩定、開始懂得愛自己的剛剛好時刻，有些餘裕可以買喜歡的東西、有些餘裕做些喜歡的事情，也有些餘裕暫緩腳步看看旅途的風光。

　　看到許多朋友身邊伴著穩定的對象仍不免羨慕，但現在可以很驕傲地說單身也能很快樂。友人A在為即將到來的婚宴忙得焦頭爛額瘋狂減肥之際，我正在為前晚吃太多美食胖了一公斤而上健身房操練肌肉；友人B苦惱著奶粉尿布的品牌，我在躊躇著該買上個月剛出版的短篇小說或生態叢書；友人C打卡與男友在某個新發現的網美景點，我與父母在討論周末休假要不要去海邊走走；友人D瘋狂曬著剛會走路的兒子的照片，我則在自己帳號洗版家中又醜又可愛的寵物犬翻白眼睡姿；友人E正在歐洲度蜜月，身後百年大教堂莊嚴雄偉，而我在某個不知名的山頭喟嘆眼前炫目的晚霞景色。

　　於是我也明白了，兩個人的世界固然美好，一個人的視野也未必狹隘；自己掌握著自己所有的時間，一切都在剛剛好的狀態裡。現在還不想談戀愛，那就暫且不談不找困擾吧！好好為人生蓄電、豐盈羽翼等待風再起，維持最好的狀態去遇見一個人，或自信的昂首闊步走下去，一輩子這麼長卻也這麼短，圖的不也就是這樣時刻悠然自得、不愧對自己而已嗎？

●小熊老師（林德俊）評審短評

歷經心態的轉折，作者慢慢找到悠然自得之道：「維持最好的狀態去遇見一個人，或自信的昂首闊步走下去。」無論單身與否，都要懂得愛自己，並且活得理直氣壯。


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