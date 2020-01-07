【這就是單身‧徵文佳作】蘇珩／ 幸福恐懼症

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曾幾何時，身旁的朋友、同學開始陸續傳來喜訊將至的消息。有的化身恐怖份子，到處丟紅色炸彈，有的則是在各社群軟體上狂曬各種婚禮照、放閃照，甚至是新生兒的照片。

面對這些紛紛擾擾，一開始我還能保持表面上的禮貌，心不由衷地說幾句祝賀的話，但隨著這種消息越變越多，我也慢慢的轉為沈默、開始避而不談，甚至是宛如見到瘟神般，唯恐避之不及了起來。

明明是值得祝賀的事，為什麼會有此種反應呢？無他，只不過是見到他們幸福的模樣，內心有些嫉妒，又感覺有些焦急了起來。

母胎單身的我，至今仍未曾好好的談過一場戀愛，不是渴望，只是覺得沒必要，看到了人在感情之中各種為情所傷、所困擾的模樣，就覺得戀愛是件很累人的事情。

光是在交往前的曖昧就夠累人了，兩個人諜對諜，用各種言語、行為試探對方，一下子因為對方沒回應而氣憤惱怒，一下子又為了對方的反應一驚一乍，情緒波動變化如此之大，對心臟實在不大好。

就算在一起好了，還要傷腦筋去計畫如何約會、出遊，而逢年過節，遇到各種節日、紀念日更免不了要破費送禮或準備各種驚喜。什麼不貴，浪漫最貴，戀愛彷彿像應酬一般，實在讓人提不起興，總覺得自己還年輕，應該把精力和時間放在更重要的事情，如學業、事業等事情上。

就這樣蹉跎著光陰，直到親朋好友的喜訊如雪片般傳來，我才像千秋大夢初醒一般，開始緊張了起來，而家中長輩更是開始各種暗示、明示，只差沒塞幾張相親照片過來了。

於是我又更緊張了。

這種自己似乎慢人一步的緊張感，想必所有人都在學生時代感受過，只不過現在從成績名次變成了結婚生子，伴隨緊張的，是憂鬱、嫉妒等負面情緒，而這些負面情緒使我更加緊張了，甚至就算到了夜裡，也會因此輾轉難眠。

原本還覺得大小剛剛好的床，現在卻覺得有些空曠，原本只需要網路、3C就能一人在房間裡打發一整天時間的我，開始感到周圍似乎有些太過安靜了，就算是把音量給開到最大，也只不過是反襯出了那份寂寞。

而寂寞導致嫉妒，講難聽一點，就是見不得別人好，於是情侶、新婚夫妻變成禁忌，連帶的連約會、情人節這一類的相關詞都一起封鎖，就連聽到誰家小孩幾歲了，開始會爬、會走、會說爸爸媽媽了我都覺得刺耳，因為這一類的訊息對我來說都太過耀眼了。

就像是恐懼症一樣，我用盡各種方法閃躲、迴避，甚至不惜撕破臉，但這樣的嫉妒終究不能滿足，躲開了這一切，回到自己一個人的時刻，寂寞還是依舊存在，於是我便陷入了這種惡性循環中，無法自拔。

沒想到，把我從這種狀況給拯救出來的，居然還是喜帖。

親戚的小孩要結婚了，由於從小我們就玩在一起，感情不錯，所以就算是患有幸福恐懼症的我，也只得硬著頭皮參加。

到了會場，聽見親朋好友互相交際應酬的話，吃著名字華麗卻又千篇一律的菜餚，坐在整桌都不大熟的座位上，我總覺得索然無味，一心只想快點離開這裡，到無人的角落舔舔傷口。

然而，到了播影片的時候，我的想法改變了，正如大多數的婚禮一樣，這次婚禮也有播影片的環節，主要就是將過往的照片、影像剪接成影片給放出來，最後再彼此告白之類的。

不過，當我看著這段影片時，我才意識到，原來已經過了那麼久了啊，因為從小就玩在一起，所以時間的感覺已經流失，但其實我們都已經長大，再也回不去當初的那個時刻了。

儘管只是簡單的道理，但當下我還是有種當頭棒喝之感，而之後，又播放新郎和新娘兩人的點點滴滴，我更注意到每段婚禮的背後，其實是犧牲，兩人犧牲了那麼多，就只為了在一起，和成績不同，結婚生子並不只是成就而已，其背後代表著更多。

我才注意到，我對結婚生子這件事太輕率了，倒不如說，或許我們都太輕率了些。

因此當新郎新娘第二次出現，開始走紅毯時，我總算能拍手，祝賀他們，不是表面功夫，不是嫉妒，而是誠心誠意的祝賀。