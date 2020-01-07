【這就是單身‧徵文優勝作】席宇菲／外在音

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房外傳來音質有點爆的音樂聲響，兩瓣黏在組合櫥物箱的肉團帶領著兩條腿，步出20平方米的微暗空間，上午11點55分。

「逼，逼逼——」根本不需要和答錄機說話，食指已經完成了開門的全部指令。

大約需要1分40秒，接著會聽到「叩叩叩」，有時候會是「叩叩，嘣嘣嘣嘣」，彷彿可以感受到門扉上的疼痛。

「卡拉—嗡」一手接過袋子，一手將門關上。

在打開紙袋前，要先打開電腦；選定想看的影集後，才讓食物真正進到這個空間裡，認識我的26顆牙齒。

青菜與牙齒碰撞的酥脆音、塑膠叉子攪拌沙拉的摩擦音、喇叭冒出的英文台詞、還有外面咚咚咚的施工聲，這些聲音陪伴我用餐；獨自進食。

待正午的陽光消停，才需要考慮是否把一件蓋過下體的T-shirt、一雙厚軟的襪子、頭稍上還留有昨晚蠟燭燒盡的香氣換掉，因為這些是和本體一樣，過分自由的存在。

充分清醒後，才想起有個展覽這週末開幕，正巧可以短暫躲避租屋處外的「建設」。站立在全身鏡前，端看著有點肥潤的兩條腿，套上一條寬鬆的闊腿褲，那雙厚軟的襪子留著；隨性的抓了一件合身的上衣，髮梢上的味道留著。脂粉未施，我以最原始的方式對鏡子裡的自己微笑，隨後附上鑰匙碰撞墜落於包包內的聲音。

外面的空氣也有種聲音，是風的耳語；經常還會聽到樹的問候，沙沙的輕敲，透過落陽表達自我。腳掌隔著球鞋感受乾淨的街道，我才開始迎接大眾的聲音，各式廣告、各式指揮還有各種人經過我的眼、耳朵和我的心。

在美術館內，耳朵內裝載的Tony Oursler 的數位作品：「（中譯）如果地毯是紫色的，桌子不是紅色的，蘋果，是完全瘋了。....我得出的結論是，成功的生活和工作之路在於自我的探索，自我創造，自律和自我放縱。...」

用藝術陪伴獨處，是單身生活中我最享受的一部分，或許還有獨自走進餐廳吃飯吧，儘管有人戲稱那只是維持生理機能。

回程，不受控的雙腿硬是帶著大腦朝回家的路反方向走，這條路沒有綠蔭，只有高架橋上下的車流，在晚間7點，爆量的聲響好像耳朵貼在音樂廳第一排的地板上貼著打擊樂。終於遇上一個可以喘息的口，我彎進去瞧見了一個小區；那裡有一排的黃昏市場，沿著馬路一分為二，左手邊的攤位鑲在建築物內，右手邊的一排老人或坐或站，吆喝著自己的產品。他們在路燈的照射下，臉孔特別無奈，他們也是攤販，但屬於街頭。回顧左手邊的正統，他們顯得「單身」。

我停下腳步，認真的看了單身的那群老攤販，也故作正經地觀察有歸屬的小老闆。

離開這個小區，我找了家傳統蘇州的麵館坐下，老闆娘留了顆龐克頭，卻有張老媽媽的笑顏。我今天除了幾句「謝謝」，唯一說的話便是「來碗餛飩麵。」

為什麼喜歡自己吃飯，有個原因是，我能很不顧忌地品嚐以及很自在地觀看。在我斜前方的隔壁桌是一家四口，爸爸媽媽及一對兄弟，他們營造的歡愉氣氛連老闆娘都湊近搭上兩句，好吃嗎？再來一碗，婆婆請。

這樣的景象，並不會讓我覺得孤單，反而給我很大的滿足，是自己知道愛是什麼，存有編織未來的憧憬的慾望。當然更多的時候，我也能大方地端看獨自飲食的獨身男子，他們可能和我共享桌面、坐我對面、坐我一旁，但他們通常不帶感情，只是速速地吞下碗裡的所有可食物，離去。他們不是單身的，只是暫時巧遇我的單身饗宴。

一整天沒有交談，我用更多的眼睛、更多的耳朵，隻身體會這座城。感受自己安排給自己的浪漫、愜意和無所謂，這就是單身，我覺得很好。