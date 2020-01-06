讀創故事首場網路徵文「這就是單身」金榜公布！
主辦／udn閱讀頻道
協辦／讀創故事、聯副繽紛版編輯室
評審／小熊老師（林德俊）、閱讀徵文小組
本次主題徵文活動「這就是單身」邀請大家寫下單身經驗或一言難盡的感情故事，並分享自己如何看待「單身」這件事，獲得網友熱烈迴響。
感謝大家熱情參與，經閱讀徵文小組與評審小熊老師（林德俊）共同討論下，決議出優勝作品5篇及佳作5篇，入選10位網友除獲參加獎U利點數50點外，作品集結將成冊上架於「讀創故事／原創」，後續也將陸續刊登於udn閱讀頻道內，敬請期待。
優勝作5篇：
窟一斤／單身日記流水帳
席宇菲／外在音
凱莉／獨舞
劉佳宜／脫單不如買房
羊念君／愛情的行為藝術
●優勝作每篇將額外獲得稿酬2,000元(含稅)，另外，將擇優3篇刊登在聯合報聯副繽紛報紙中。
佳作5篇：
蘇珩／幸福恐懼症
Double／一個人的景致，剛剛好！
韓情／悠遊樂活的單身媽
婷婷兒／單身幸福劇本
徐正雄／我的「環保情人」事件簿
●優勝作每篇將額外獲得稿酬1,000元(含稅)。
主評簡介
小熊老師（林德俊）
本名林德俊，筆名小熊老師。文學教育暨文化社造工作者，長期推動在地文藝復興和友善土地的社區行動。於社區大學及坊間寫作班、文藝營教授新詩、散文、報導文學、廣告文案。曾獲五四文藝獎、林榮三文學獎等。著有《阿罩霧的時光綠廊》、《玩詩練功房》等書。近年常任臺北文學季、臺中文學季等文學活動策畫顧問。
留言