【進擊的飲士‧示範作】宇文正／你喜歡蜂蜜檸檬嗎？

文／宇文正

1979年的麥根沙士

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高中聯考完的那個暑假，我們一群同學去爬擎天崗。「我們」其實來自兩個班，男生的「好班」五班和女生的「好班」一班。在學校裡幾乎都不說話的，好奇怪，聯考一結束，我們幾個男孩女孩就混在一起了。上山時，我和考上建中的B走在一起，兩人個頭都小，一路聊，也一路拌嘴。下山來，我口渴了，跑向雜貨店時回頭問了B一聲：「請你喝飲料好嗎？你要什麼？」他很自然地回答：「麥根沙士。」遠遠地，我靈敏的耳朵聽見秀跟阿金說：「你看他們兩個在一起的樣子，好像小童和藺燕梅喔。」

那句話在我心裡輕輕漾開，把麥根沙士遞給B時忽然不知道該怎麼放進他手裡了。我記不得自己當時喝了什麼飲料。許多年後，我從洛杉磯寫信給B，告訴他順利拿到獎學金的事，他的來信還是一貫「小童」的口吻：「賊老天總是特別眷顧妳……妳可要好好的……」

我和B的人生始終錯開。多年後阿金問過我，B喜歡過妳耶，哈哈我也是啊。

其實我很少喝碳酸飲料的，至今沒有喝過麥根沙士。

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1989年的蜂蜜檸檬

「你要喝蜂蜜檸檬嗎？」站在路邊攤前，我問同在報社工作的男友C。

C正色告訴我：「如果妳想喝就說妳想喝，不需要我也想喝妳才喝，妳是新女性耶。」然後批評起東方女性普遍的取悅人格……。

「你要喝蜂蜜檸檬嗎？」我將離家到台中上大學的那個夏天，省悟自己應該要長大、獨立了，我主動為家人洗衣服，這當然一向是媽媽的事。炎夏的夜晚，興匆匆擠檸檬汁，調配蜂蜜檸檬。我的、爸爸的兩杯酸一點，我倆都是吃醋專家，兩個哥哥普通酸，媽媽的要加很多蜂蜜，她最怕酸。這是客製化服務喔。我看見媽媽眼裡湧起沒說出口的感動。後來我偷聽到她跟眷村阿姨們炫耀，丫頭上了大學不一樣了，會去洗衣服，還會幫全家人做東做西……。我完全樂在其中。這是C說的取悅人格嗎？

我一直是家人的傳令兵，幫媽媽跑腿買醬油，幫哥哥寄信，長大的界線是，我開始可以自己調製飲品為家人服務了，從蜂蜜檸檬，到奶茶、咖啡。我喜歡看琥珀般的蜂蜜在淡淡乳黃汁液裡暈開，兩顆清透冰塊，慢慢融出小凹槽，那是夏夜裡飄浮的透明小舟。那時我不會知道後來，甚至為了幫兒子做便當，會去寫飲食散文、小說，我不會知道原來自己有烹調的天分，那種天分潛伏著自然不時要浮出水面呼吸一下。那時，我只覺困惑，不應該問的嗎？

「你要下去吃飯了嗎？」報社地下室有員工餐廳，我走到C身邊，拉拉他的袖子。C饒有興味地看著我：「妳不敢自己去餐廳吃飯對不對？」我突然翻臉，賭氣不吃了。討厭自己的弱點被看透，被一語道出。透明的冰塊，注定要化開。那時就知道跟C不會是天長地久的。

先生的大學同學曾玩笑問我，老公的最大優點是什麼呢？我想了想，回答：「他知道該閉嘴的時候，要閉嘴。……喔還有，他喜歡蜂蜜檸檬。」

「蜂蜜檸檬很重要嗎？」

「蜂蜜檸檬不重要，但給他什麼就喝什麼很重要！」

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