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【鬼島求生技‧徵文佳作】流光飛舞／夾縫中求生存

2019-11-29 09:00聯合新聞網 讀創故事「編輯台」

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　　幾年前很瀟灑地從公司離開，投入國家考試這個戰場，原本預計兩到三年內轉職成功，沒想到不盡如人意的名落孫山。然後由於已步入中年，求職之路不是很順遂，加上身體突然出現狀況，需要在家調養。也幸好工作十餘載有些存款，不至於身無分文要家人伸出援手，自給自足我還是可以的。

在家也沒閒著，除了做家事之外，其餘時間拿來上網學習新知、參加比賽以及抽獎活動。

　　原本就喜歡寫文章、標語，所以會特別關注相關比賽，也常找管道投稿。到了中年也算有些人生經歷，一個又一個故事就這麼誕生。參加比賽也不是次次得獎，投稿報章雜誌也常被退稿，不過曾參加一家企業標語徵選活動，不到三十字獲得一萬元獎金，還頗有成就感。

　　除了文字之外也嘗試著其他類型的競賽，比如攝影和拍攝影片。記得為了一個綠化家園的攝影比賽，坐大眾運輸到特定區域從早拍到晚，之後還不熟練的使用軟體進行編排處理，很意外的得獎。還有參加飲料公司的徵稿活動，拉著母親到家裡附近學校拍攝短片。某家公司的產品命名活動，有幸獲獎，除了獎金外還獲得一份該公司產品。

　　經過多次經驗後，也不再什麼活動都參與，亂槍打鳥浪費時間和精力，會評估過後再選擇比較擅長的投入，畢竟時間就是金錢，我的體力也有限。所以就算獎項再吸引人，毫無勝算的我完全不考慮。

　　抽獎活動也是挑著參加，視獎品是否為自己需要，得獎機率也納入考量範圍。有段時間手機通話費用不完，正巧有電視台不時舉辦傳簡訊答題抽獎活動，然後抽到過價值萬元的住宿券、名牌側背包，前者用不到上網以半價賣掉，後者送給家人使用。抽獎獲得的物品截至目前累積有保健食品、保養品、超商商品卡、運動器材、賣場禮券、生活用品……等等。

　　接收家人不再使用的舊物，如父親的手機、姐姐的衣服，這樣也能省下一筆開支。假若有些物品我也用不到，連同一些抽獎用不著的東西上網拍賣掉，收入不多，但不無小補。

　　部分平台以及超商APP點數也非常實用，可以透過遊戲、觀看影片、下載軟體、活動來獲得，積沙成塔，也換來不少購物折扣和免費商品。

　　上述這些終究非長久之計，只是健康狀況不佳下維繫生存的無奈手段。在繼續準備國考又或者另覓出路之間徬徨一陣子，思考過後選擇再找其他出路，準備國考力不從心，怕歲月就葬送在此。數個月前通過職訓課程的甄選，盡力克服身體諸般不適前往聽課，現如今也快結訓。雖然前路仍霧靄漫漫，但多學技能，心裡也比較踏實。我不是個耽於逸樂的人，然而運氣似乎不太夠，磕磕絆絆一路辛苦走到現在，「放棄」的負面念頭也曾有過，但想到母親傷心的模樣就把做傻事的念頭扔出腦海，她為我付出太多，更何況十月懷胎生下我是多麼不易。

　　曾經有點後悔離開前公司，但後來輾轉得知我離開不久公司就收攤了，所以就不再惋惜，反正是夕陽產業，沒有前景可言。

　　求學時期成績優異的我掉入谷底，我沒有成為人生勝利組，反而沾滿一身魯味。但至少我還活著、我沒有游手好閒、不偷不騙不搶，每個人都有他的生存方式，夾縫雖窄小，而我也只是用著我的方式想好好活下去。


●汪詠黛評審短評：

步入中年，轉職不成功、求職不順遂，身體出狀況、需在家調養；作者自嘲「一身魯味」，但他在夾縫中求生存的方式頗令人激賞。

靠著各種競賽、參加抽獎活動、接收舊物、上網拍賣，可以自給自足，度過難關，繼續用自己的方式好好活下去。給這位不屈不饒的作者拍拍手，也祝福他完成職訓課程後，找到理想工作。


活動預告

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●汪詠黛短評

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