【鬼島求生技‧徵文優勝作】藍雲／彎路上，讓步

2019-11-29 09:30 聯合新聞網 讀創故事「編輯台」



分享 facebook

三年前，近半百的我在離婚協議書上簽字，形體走出婚姻這一修羅場，可是心靈生命卻沒有同步；失婚後，否定自己、無端悲傷、恐懼改變及絕望未來，種種負面情緒紛沓而至，在跌跌撞撞中意欲摸索前行，怎奈心還停留修羅場中，動彈不得。

在臺灣農村生養的我，即使有幸接受大學教育，在職場小有斬獲，看似是活躍的新時代女性，但走入婚姻之後，卻如傳統婦女一般回歸家庭，雙手奉上自身所有，甘之如飴的扮演為人妻、媳及為人母等多重角色，沉醉在自以為美滿幸福的家庭生活中。本以為自己的付出成就了身邊所愛的人，十五年後意外發現丈夫手機中與異性的曖昧訊息，猛然了解媽媽曾經歷過的崩塌。

媽媽是單純、善良溫和的農家婦女，嫁入夫家後操持家務農事、養兒育女，終日忙碌得像不停打轉的陀螺，而爸爸就是那條抽打陀螺的線。她任勞任怨不以為苦，因為一直以為自己深受丈夫眷愛，豈料在結婚四十年之際，爸爸卻背叛婚姻不倫外遇，遭遇沉重打擊的她，生理健康每況愈下，連心理也扭曲了，在悲痛、怨恨及失落中來回擺盪，讓爸爸更加嫌惡她。執著的媽媽任由自己走在血淚斑斑的路上，因為沒有能力面對夫妻關係的崩解，更遑論接受處理。

而當下的我，接受了丈夫的道歉，也因為兒子正值青春期，繼續守著婚姻，只是丈夫日益冷漠、照顧失智婆婆壓力龐大、在姑嫂間動輒得咎，昔日的幸福不再，婚姻幻化成修羅場，而我在一場場有形無形的戰役中總是敗陣，幾乎忘記怎麼笑了。三年後，丈夫直言「我就是變心了」，在一深夜渾渾噩噩走出家門，走到兒子小學母校門口莫名哭了起來，突然兒子從身後抱住我，原來他一直跟在身後，默默守護著。於是決定簽字，我想選擇跟母親不一樣的路，因為不能讓兒子看到總是傷心哭泣的媽媽。

但我並沒有自以為的勇敢與堅強，心也不聽從指揮，兀自在修羅場裡沉淪。直到九個月後，媽媽驟然與世間告別，才驀然驚醒不能再蹉跎，因為無常迅速。雖然沒有通透世情的智慧，但有爸爸當範本，我明瞭愛情其實就只是一個人的事，愛或者不愛，往往只能自行了斷；而在追悼愛情的多變滄桑、悲憤自己的無能為力時，哀悲交錯中也漸漸理解接受：有些事，不管願不願意，都要發生，有些人不論喜不喜歡，都要面對。人生啊，總有著那麼些不得不走的彎路，而我正在其中。

走在彎路上，讓步是必須的選擇，錯身而過，才能前行。離婚第一年，我撥開迷霧，在彎路上尋找方向；第二年，在往前的步伐中，領受到再不必刻意、沒有將就、無須配合的自在，只要找回本來面目；第三年，不再害怕未來及改變，知道清清朗朗的日子裡，一切自己做主。現在，正在走出失婚修羅場的彎路上，感恩媽媽以生命示現，她是我生命的增上緣，讓我有勇氣做出選擇；對於孩子爸爸也無怨懟，他是我的逆增上緣，讓我看清生命實相，得以重生做回自己。

慶幸自己在堪受時遭遇，一切都是最好安排。

●汪詠黛評審短評： 錯錯錯，莫莫莫，逆境就是增上緣。在職場活躍的新時代女性，在婚姻修羅場上重蹈農村社會母親曾經歷過的崩塌，正如作者所言，「人生啊，總有著那麼些不得不走的彎路」。 好一句「我並沒有自以為是的勇敢與堅強」，讓失婚的她真實「面對」自己；然後，「接受」有些事不管願不願意，都要發生；然後，讓步；然後，重生……

意猶未盡嗎？讀創故事（story.udn.com）內還有更多原創作品等你來探索！

●汪詠黛短評：