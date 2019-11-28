【鬼島求生技‧徵文優勝作】平凡人／斷尾不斷尾 操之在己

2019-11-28 09:30 聯合新聞網 讀創故事「編輯台」



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一般人大學畢業後，不免懵懵懂懂，尋找職業時的迷糊程度和當年填寫志願時的疑惑不相上下。當年甫自大學畢業後的我，因為沒有養家糊口成家立業的壓力，一心視金錢如糞土，決定投往非營利組織貢獻所長，為改變世界奮鬥、為實現夢想而戰!未料卻成了一場如鬼魅纏身的惡夢。

進入組織前我也曾擔任該組織志工，當時便對大主管留下深刻印象。在他樸實溫暖的外表下，蘊含對人道關懷與社會服務的熱情，加上他果斷決策與堅毅不拔的行事作風也令我深感佩服。即便所學非相關科系，但因為共同服務的經歷，以及刻意展現的強烈企圖心，順利錄取正職人員。一開始我的座位被安排在大主管的小房間外，也就是圍繞小房間外這一圈的蛋黃區，又被同事暱稱為搖滾區。新人如我對小房間的印象如冬眠棕熊的洞穴，嚴寒未知又神秘。偶爾搖滾區會聽見小房間傳來震耳欲聾的吼罵聲，甚至奪門而出淚流滿面的員工，原來穿著Prada惡魔就在我面前啊！

大主管喜怒無常。常常上一秒才在會議中當眾羞辱員工簡報內容，下一秒卻要員工陪笑與他共進午餐。任何時刻，只要他福至心靈，便可以對人大開其所謂的無傷大雅玩笑，但當你以為場面輕鬆應付幾句，他卻又馬上板起臉孔，糾正你缺乏職場倫理。大主管深諳宮廷文化，向上抱緊高層大腿，同時懷疑猜忌下屬忠誠度，下屬除了必須隨時面帶笑容外，凡與各部門通信往來，不論是多麼雞毛蒜皮狗屁倒灶的小事都不能忘了密件副本，以示心中只有一個領導、烈女不事二夫之忠誠堅貞。

在大主管獨攬大權的管理之下，任何決策都須層層上報待其一一發落，效率可見一斑。此外權責不分，導致部門間推託卸責。大主管只要拿出專案管理的大帽子往你頭上一戴，加班就是常態、即便下班時刻，仍窮盡一切方式用信件、電話、手機，逼你立即回覆，否則就是蔑視！輕忽！，罪加一等。人治的極致在此完整體現，績效KPI於我如浮雲，考評全看主管喜惡。

看著人員來來去去，求去的想法不是沒有。但身陷其中，意識在鎮日轟炸中日漸模糊，只專注避免踩到地雷，不知今夕何夕。漸漸地，我發現自己的生活開始崩裂、脾氣也日益暴躁。當初的理想抱負早已不知不覺灰飛煙滅，同事間噓寒問暖之際，交換的盡是精神科、安眠藥的資訊。

職場上的逆境其實沒甚麼大不了，反正「不做最大」！遞出辭呈就能與惡劣環境SAY GOODBYE，但為什麼這麼多人辦不到？有人基於責任感想把工作告一段落再離開，無奈工作是沒有做完的一天，有人擔心工作越換越爛。對離職起心動念卻不敢行動，反映的是對自己沒有自信，然而喪失自信的源頭正是來自所處的惡劣環境，就此成為惡性循環。轉換心態後，我把每一天都當作在公司的最後一天，好好做好當天的工作，詳細記錄工作進度，避免留下任何把柄，下班關機不看LINE，漸漸找回生活的平衡。當自己累積足夠的實力與自信後，我不用斷尾求生，而是遞出辭呈優雅轉身。

●汪詠黛評審短評： 熱血投入職場，貢獻所長，未料夢想與惡夢僅在一線之隔，這是很多人的經驗；何況作者是在理想性高的非營利組織工作，落差更大。 當工作環境讓自己生活開始崩壞、脾氣日益暴躁，很難不起心動念欲離職吧？但下一個工作，會是惡性循環嗎？作者的理性轉念，不失高招。

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