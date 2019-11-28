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【鬼島求生技‧徵文佳作】珠May／破繭而出的蝴蝶

2019-11-28 09:00聯合新聞網 讀創故事「編輯台」

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　　25年前的一個夜晚，窗外下著綿線細雨，桌上我泡了一壺媽媽最愛的普耳茶及甜而不膩的雪花糕。等媽媽坐了下來，我先倒上一杯茶，這二天媽媽特別安靜好像若有所思又擔憂的表情，我決定直接單刀直入的切入主題說：「媽，我決定要去美國了，像美國大阿姨說的，我們家要改變現況，我高職畢業了，我可以去美國賺美金，住大阿姨家，我會寄錢回來的，您別擔心我。」一口氣説完，只看見媽媽呆滯的眼神眼淚都來不及掉下來，只抖著手摸得我的臉說：「雲兒，你從來沒出過遠門，美國那麼遠，你英文那麼爛又是路痴一號，走丟了怎麼辦。」我這麼可愛的娘親，我怎能不愛你，給媽媽一個熊抱，覺得媽媽好瘦小，媽媽的辛苦我一直看在眼裏。

　　我的父親在我高中時就因為生病走了，媽媽一手擔起全家的生計開銷，我是家中長女，還有弟妹要照顧。媽媽辛苦的在市場賣菜，有好幾次我看見了她跟親戚開口借錢那畫面真的讓我很難過心疼，這樣的日子我不能再讓媽媽再過下去了。

　　大阿姨是嫁到美國跟著姨丈開餐廳的，餐廳經營得有聲有色，二個孩子也是名校高材生，阿姨也是苦熬過來的，華人要在美國市場闖出一片天地是多麼需要勇氣跟決心。我希望像她一樣，我也要逆轉人生。

　　正所謂初生之犢不畏虎，當時決定要去美國我才私立高職剛畢業，出社會購錢貼補家用能力也有限，我要給媽媽過好日子，單純的想法就是我要賺美金寄回臺灣，住在美國阿姨家，在她的餐廳工作，薪水1200元美起跳，折合臺弊4萬，足足是我在臺灣剛出社會1萬3千元的三倍。

　　就這樣我到了美國，帶得一行李的夏冬衣服，幸好加州不會到太冷，本來阿姨要我先休息一陣子，適應一下美國生活，學學基本美語會話，但我等不及了，我要工作賺錢，我會努力加油的。幸好阿姨開的是吃到飽的海鮮餐廳，我不用死背菜單，我只要努力補菜、收盤子、擦桌子以及整理餐盤，用微笑對待每個來自各國的客人，比手劃腳去應對每個客人的狀況。也許我也自覺年輕有幾分姿色，我的自信讓我不緊張，客人也知我是他們眼中的外國人，所以很體諒我的菜英文，廚房的阿姨叔叔大都是華人，對我都很好。

　　過了二個月，我寄回臺灣我的第一份薪水，折合臺幣3萬5仟元還有媽媽硬要我帶來美國的10萬元新臺幣，我通通寄回去給我親愛的媽媽，我超開心的，這種感動快樂竟然讓我眼淚掉了下來，我連離開臺灣，在媽媽面前我都沒有流下一滴眼淚，就怕媽媽難過不捨。

　　我英文進步的很快，才三個月的時間勝過我在臺灣學習英文10年，或許是我認定我沒有退路了，我的工作認真，在臺灣高職學的是㑹計科，對數字我敏銳度高，阿姨也慢慢的相信我的能力也讓我管理餐廳的帳，我又調薪了！這樣的成就與被信任的感覺，把我的鬥志整個激發出來了，我要再念書進攻專科學校。

　　現在我在美國不止專科畢業了，我在美國物流公司當會計，也一方面在管理阿姨餐廳的帳，餐廳規模縮小了，阿姨年紀也大了。我也結婚了，我的老公是個道地的美國佬，温柔又顧家，我的體質比較虛，可能是年輕時太拚了，很自然的我沒有小孩，我專心的疼老公及關心我親愛的媽媽就好，還有家裏的二隻老狗狗，我想回臺灣定居但生活背景及習慣已脫離太久了，已經不可能了。

　　現在我的努力目標是說服我媽來美國養老，媽媽已經70歲了！我要讓她無憂無慮的過晚年生活，她要去那我都陪她，我要把這25年來少相聚的日子都補回來，我的老公也支持我，我好開心滿足，我好愛他們，感謝我的老公，我的媽媽，還有改變我人生的大阿姨以及好多幫助我的專科老師及同學….太多太多了。

　　人生就要像破繭而出的蝴蝶一樣，用盡全身的能量努力去破繭而出，才能有雙強大的翅膀飛越山谷。


●汪詠黛評審短評：

憑著一個單純的信念：要給在市場賣菜的媽媽過好日子；憑著基本的一技之長：私立高職會計科剛畢業，對數字敏銳；就這樣飛越太平洋從端盤子開始，沒有退路，認真工作，專科畢業，奮力展翅翻轉人生。

有些瑣碎的敘述，但見樸拙之筆的真誠。作者一步一腳印踏踏實實的求生技，帶給人希望和信心。


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